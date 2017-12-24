Сказки премьера Гройсмана: наши (бес)славные итоги года

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Премьер Владимир Гройсман уверенно занимает кресло главного по популизму в стране — во всяком случае, по грандиозным планам и обещаниям.

В пятницу, 22 декабря, Гройсман провел пресс-конференцию, на которой подвел наши "славные" итоги года. Говорил много и, как всегда, расхваливал работу своего Кабмина. Со слов премьера, за год было проделано много работы во всех сферах жизни страны, реформы продвигаются правильно, а наша страна на пути к росту благосостояния. Причем — уже очень скоро.

При этом бешеный рост цен и падение гривны — явления вполне нормальные, заверил премьер. Правда, простые украинцы вряд ли с этим согласны.

О реформах REUTERS Gleb Garanich Снимаем лапшу с ушей. 1001 сказка Гройсмана

Подводя итоги года, Гройсман опять повторил одну из своих любимейших фраз: реформы движутся в правильном направлении. Хотя и признал, что некоторые "идут не так быстро, как бы он хотел".

"Реформа децентрализации, реформа государственной службы государственной закупки лекарств, реформа энергетического сектора, масштабная реформа пенсионной системы, постоянно проводим дерегуляцию экономики, начали путь по реформе образования и медицинского обеспечения, будет еще (создан — ред.) антикоррупционный суд. Я считаю, что мы можем сказать, что мы двигаемся в очень правильном направлении, скажите, что еще надо, чтобы изменять страну", — заявил Гройсман.

Читайте также — Украина: демонтаж социального государства проведен успешно!

Среди главных достижений глава Кабмина называет рост прожиточного минимума на 10%; вдвое до 3200 грн минимальной ЗП; повышение пенсий более 9 млн пенсионеров, а также повышение на более чем 37% среднемесячной зарплаты.

О кадровых перестановках

Гройсман заявил, что не намерен инициировать кадровые перестановки в правительстве.

"Ничего сегодня не мешает человеку со статусом "и.о." работать и выполнять добросовестно свои задачи. Других вопросов, которые касаются изменений в правительстве, я не планирую инициировать", — сказал Гройсман, отвечая на вопрос, стоит ли ждать в ближайшее время перестановок в правительстве, в частности, назначения главы Минздрава, обязанности которого сейчас исполняет Ульяна Супрун.

О медреформе и Ульяне Супрун

Затрагивая вопрос скандальной медреформы, Гройсман подчеркнул, что "никто не хотел за эту историю браться".

"Плохо в здравоохранении — как-то будет. Никто не хотел в суть системы вникать. Мы вникли. Это серьезная консервативная, законсервированная система, которую надо обновлять. И она непростая", — сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что сама реформа наработана командой министерства, правительственной командой, народными депутатами — это коллективный труд.

"Надо обращаться к врачу, чтобы получить нормальную, качественную медицинскую помощь. Чтобы врач получил нормальную зарплату. Это ведь тоже сильный антикоррупционный шаг — изменение системы финансирования. Давайте делать это", — добавил он.

Среди главных достижений в сфере здравоохранения Гройсман назвал: запуск программы "Доступные лекарства", по которой украинцы воспользовались 12 млн рецептов на сумму более 500 млн грн, а пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и бронхиальной астмой смогли получить качественные и эффективные лекарства бесплатно или с небольшой доплатой, а также выделение 150 млн гривен на закупку 13 ангиографов.

Что касается самой Ульяны Супрун, которая во истечении всех сроков продолжает занимать пост и.о.министра здравоохранения, то, по словам Гройсмана, это никак не влияет на ход медреформы. "Ульяна Супрун является гражданкой Украины, у нее есть украинский паспорт. Она работает в правительстве и исполняет обязанности министра здравоохранения", — сказал премьер.

О ценах: "Росли всегда!"

Несмотря на то, что темпы роста цен на продукты бьют в разы все повышения пенсий и зарплат, премьер считает, что это вполне нормально для страны, ведь цены растут всегда. Лишь за последний год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%. И это при том, что еще в начале года, власти обещали рост инфляции до 8-10%.

Однако, похоже, Гройсмана это не смущает.

"Цены росли всегда! Назовите мне, пожалуйста, год, когда не росли цены?", — ответил премьер на вопрос журналиста о том, как он и его правительство планируют бороться с ростом цен в стране.

Говоря о способах такой борьбы, Гройсман привел пример с подорожанием мяса. По его словам, противодействовать этому явлению можно путем насыщения этим продуктом внутреннего рынка. "Поэтому наша задача — мы мотивируем сейчас, и в следующем году поголовье будет увеличиваться, предприятия будут производить мясную продукцию, и здесь ситуация будет более стабильной", — добавил он.

Премьер подчеркнул, что правительству для нормализации ситуации "нужно немного времени".

О курсе валют

Не видит Гройсман особых проблем и с очередным падением гривны.

По его словам, все колебания курса валют носят лишь сезонный характер.

"В декабре всегда так происходит. В январе ожидается стабилизация. Прогнозный курс — это только прогноз. Нет оснований ожидать серьезные колебания курса", — заявил Гройсман журналистам.

С критикой по еврономерам

В то же время с резкой критикой премьер прошелся по авто на еврономерах. По его мнению, автомобили, которые въезжают в Украину из Литвы и других европейских стран, должны растаможиваться на общих основаниях.

"Я считаю, что закон должен быть один для всех. Не должно быть кого-то избранного на каких-либо номерах. Должна быть общая система растаможивания в Украине. Если есть какие-то ставки непомерные, давайте об этом говорить", — ответил премьер на вопрос о том, как он относится к автомобилям на литовских номерах.

"Но завозить автомобили, которые нигде никем не регистрируемые и на которых часто совершаются преступления, и по которым невозможно ничего выяснить — это ненормально", — заверил премьер.

Он сообщил, что по этому вопросу ведется работа в комитете парламента. "Надо будет советоваться с фракциями, для того чтобы навести в этом вопросе порядок. Никто не хочет ничего плохого по отношению к автомобилистам, но надо находить правильные решения, которые будут делать всех равными перед законом. Я думаю, что большинство украинцев с этим соглашаются", — резюмировал Гройсман.

Грандиозные планы

При этом как всегда в своем спиче Гройсман был весьма щедр на обещания.

Премьер высказал предположение, что в следующем году средняя зарплата украинцев может вырасти до 10 тысяч гривен. "Мы повысили в этом году минимальную заработную плату до 3200 грн. В 2018 — еще повысим с 3200 до 3723 грн. Приоритет №1 — развитие экономики. Средняя зарплата сейчас 7400 грн. В следующем году может быть и 10 000 грн", — сказал он.

Не забыл премьер в очередной раз пообещать в будущем году и повышение пенсий.

"Заработная плата 10 тыс. грн и 2 787 грн — это средняя пенсия по Украине… Сейчас время принимать закон о начислении пенсий военнослужащим… Я настаиваю на том, чтоб пересчет пенсий прошел с первого января. А боевые пенсии вырастут еще больше ", — сказал он, и напомнил, что средняя пенсия для военнослужащего вырастет на 1500 грн.

Но рост зарплат — всего лишь одно из целого сонма обещаний Гройсмана. Еще 23 ноября премьер заверял, что построит экономически развитое, сильное и демократическое государство, а народ будет жить еще лучше, чем сейчас.

Что спасет украинскую экономику?

Одним из "драйверов" украинской экономики в 2018 году может стать оборонно-промышленный комплекс, агросфера, промышленность, модернизация инфраструктуры, считает премьер.

"Отдельным драйвером в следующем году будет военно-промышленный комплекс… Мы направляем в следующем году 16,5 млрд гривен на производство нового вооружения и на модернизацию", — сказал он.

При этом он напомнил, что на 2018 год на 24,3% увеличено расходы на оборону, отремонтировано более 12 тысяч единиц оружия и военной техники, а по стандартам НАТО подготовлено 9 батальонов.

Среди ключевых задач на 2018 год премьер назвал: ускоренный экономический рост, обеспечение нормальной работой людей и безопасность в стране.

"Задание на 2018 год… Стойкий и ускоренный экономический рост, это в частности высокие заработные платы", — подчеркнул Гройсман.

Он напомнил, что в бюджете на 2018 год заложен ряд стимулов для роста экономики.

"Мы направим в следующем году 16,5 млрд грн на производство нового вооружения и на его модернизацию. Мы делаем то, что нужно людям. Строим другое качество связи с гражданами", — резюмировал премьер.

Смотрите также: Гройсман раскрыл политические амбиции

Напоследок он заверил, что следующий год видит оптимистично.

"Конечно, ничто не дается легко, но я готов к борьбе. Путь роста Украины неотвратим. Продолжаем работать на благо Украины и украинцев", — подытожил Гройсман в своей излюбленной манере.

По материалам из открытых источников интернет