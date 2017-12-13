Бюджет США санкционирует поставки Украине летальных вооружений - Чалый

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Подписанный президентом США Дональдом Трампом оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки, сообщил на своей странице в Facebook украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.

"Закон санкционирует предоставления нашему государству летальных вооружений оборонительного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и оборонной сферах. Так, в документ включены положения, позволяющие использовать средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства", — написал Чалый.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не исключают возможность поставок летального оружия правительству Украины.

Чалый подчеркнул, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, а также корабли прибрежного действия и береговой охраны.

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Первый вице-спикер парламента Украины Ирина Геращенко, которая сейчас находится в США, отметила, что впервые в американском военном бюджете заложено финансирование программ разминирования и увеличение помощи по реабилитации украинским военным.

"Вместе с послом Украины в США Валерием Чалым и коллегами — парламентариями Анной Гопко и Остапом Еднаком лично поблагодарили тех сенаторов и конгрессменов, которые отстаивали предоставление военной помощи Украине", — написала Геращенко в Facebook.