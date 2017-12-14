Киев и не только. Патриотизм на бюджетные деньги — не свои, не жалко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Безразмерный патриотизм

Похоже, под конец года чиновникам стало вовсе некуда девать бюджетные деньги. Так сказать, не свои — не жалко.

На этот раз мэр Виталий Кличко решил установить в центре столицы "главный флаг страны". По данным системы публичных закупок "Prozorro", на строительство планируют потратить аж 47 миллионов гривен!

При этом киевский градоначальник призвал не спекулировать на эту тему и не придаваться размышлениям, нужен такой флаг или нет.

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По мнению Кличко, флаг является одним из символов государства и способствует национальному единству.

"Я бы хотел бы, чтобы люди не спекулировали на эту тему. Государственный Флаг Украины является одним из символов государства, его оберегом, способствует национальному единству, консолидации общества, пробуждает чувство гордости за свою страну. Помним, как наши ребята устанавливали украинский флаг на горе Карачун, помним сине-желтые флаги, пробитые пулями и осколками, пропитанные кровью наших ребят. За государственный флаг и наше государство защитники Украины отдают свою жизнь сегодня на Востоке страны. Поэтому не надо спекулировать — нужен нам главный флаг нашего государства или нет. Мы должны установить в Киеве главный подержанный флаг Украины", — подчеркнул Кличко.

Установку главного флага власти планируют завершить к августу 2018 года. Стальной флагшток высотой 75 м и весом 85 тонн установят на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне на улице Лаврской, 27. Сам флаг будет иметь размеры 12,5 м х 19 м.

Серьезно взялся киевский мэр и за создание талисмана украинской столицы. По его мнению, талисман поможет лучше презентовать Киев.

"Хочу воспользоваться возможностью и объявить о нашем намерении провести открытый публичный конкурс на создание талисмана города Киева. Я уверен, что такой талисман поможет лучше презентовать наш город, и первым событием, на котором будет использован такой талисман, станет финал Лиги чемпионов в 2018 году", — сказал он на церемонии презентации логотипов финалов мужской и женской ЛЧ-2018.

"Вечная любовь"…

Но на этом чиновники решили не останавливаться. Возле отделения Шевченковского ЗАГСа на Пугачева, 17 они решили установить скульптуру "вечной любви" за 400 тысяч грн. Сообщается, что инициатива принадлежит одной из сотрудниц ЗАГСа.

Соответствующий проект уже на стадии подготовки к реализации.

В бюджете проекта указано, что на изготовление скульптуры потратят 270 тысяч гривен, еще 70 тысяч на ее установку, 40 тысяч — на декорирование территории вокруг и 20 тысяч — на заказ проекта скульптуры.

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Автор проекта — чиновница Ольга Ворожко. В ее декларации указано два больших земельных участка — на 24700 м.кв. и на 2,5 тыс. м.кв., дом, квартира, но при этом нет мужа, работает в ЗАГСе, пишет "Страна".

В описании проекта сообщается, что эта скульптура — символ "красивой и чистой любви". Тем более, что отдел ЗАГСа, где регистрируют браки, расположен напротив коллектора с серым бетонным забором, что "не способствует праздничному настроению посетителей и невест". И в целом скульптура будет служить для "удовлетворения эстетических потребностей широкого круга лиц".

gb.kyivcity.gov.ua Проект скульптуры "вечной любви" за 400 тысяч грн в Киеве

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Шторы и золотые стулья

В начале декабря стало известно, что для Мариинского дворца, церемониальной резиденции президента, решили закупить диваны, столы, стулья и шторы почти на 13 млн гривен. В электронной системе ProZorro появились соответствующие тендерные объявления.

Всю мебель должны будут изготовить из клена в Италии и покрыть редким лаком. Стулья будут частично позолоченные, а кресла и диваны — с резьбой в стиле барокко.

При этом 153 комплекта французских штор обойдутся в 8 млн гривен. Поставить мебель и шторы должны к маю 2018 года.

Как известно, Нацполиция подозревает сотрудников Госуправления делами в растрате почти 5000000 гривен при проведении реконструкции Мариинского дворца.

Туалет за миллион

В апреле 2017 года "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 250 туалетов по 1 млн гривен каждый. Такое решение вызвало весьма неоднозначные отзывы. Об этом сообщали "Наші гроші", ссылаясь на данные системы госзакупок ProZorro.

Согласно условиям тендера, обнародованным в системе ProZorro, за эти деньги планируется приобрести нерабочие, рабочие части туалета, экологические системы и монтажные детали.

Новость сразу вызвала весьма неоднозначные отзывы. Ведь если посчитать, то в долларовом эквиваленте стоимость одного туалета составляет $40 тысяч, а на один вагон, где два туалета, — $80 тысяч, что равно стоимости квартиры в новостройке в Киеве, или авто Toyota Camry Premium, отмечали пользователи сети.

По материалам из открытых источников интернет