Без траншей МВФ Украину ждет дефолт - Новак

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава правительства Владимир Гройсман заверил, что цену для населения не будут менять до следующего отопительного сезона. По словам премьера, в Кабмине сейчас работают над разработкой новой формулы цены, которая может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Тариф будет зависеть от колебаний цены на газ на международных рынках.

Политики отмечают, что Кабмин таким образом неуклонно игнорирует одно из основных требований МВФ для предоставления Украине следующего транша макрофинансовой помощи.

Какова вероятность того, что Украина останется без траншей МВФ, и чем это грозит государству, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Саме МВФ висуває вимогу підвищити ціни на газ для населення чи якось по-іншому звучить це формулювання?

— Мене дивує, що вже вигадують наші політики під формулюванням "вимоги МВФ". МВФ уже виявляється вимагає ціни на газ, МВФ виявляється вимагає не вивозити ліс-кругляк. Я не знаю, можливо, МВФ ще буде вимагати, щоб народні депутати все-таки ходили на сесію і голосували. Вимоги МВФ, які Україні відомі як такі 11 маяків реформ — це 11 маяків реформ у різних сферах, а не ціни на ту чи іншу продукцію чи дозвіл чи недозвіл вивозу тієї чи іншої продукції. МВФ ніколи до такого рівня не опускається. МВФ, як організації, яка дає гроші, треба щоб країна була платоспроможна і могла ці гроші повернути. Тобто, їм треба, по великому рахунку, тільки одна велика вимога — платоспроможність державного бюджету, бо саме з нього ці гроші повертаються, до нього надходять і з нього виплачуються. Як цієї платоспроможності досягає країна — це вже справа країни. Але якщо країна роками не робить нічого, щоб вдосконалити свою економічну систему, фінансову систему, тоді МВФ, як організація, яка продовжує давати гроші, від рекомендацій переходить до вимог. От зараз Україна дійшла до ситуації, коли у нас уже вимагають те, що корисне для самих нас, бо за 26 років незалежності України різні українські уряди, влади, політики нічого не робили в плані реформ. І зараз у нас ситуація стисненої пружини, вже далі ми не можемо не робити цих системних, структурних реформ. Тому вони нам виставили оцих 11 маяків реформ, з яких поки що Україна виконала, я би сказав, половину одного маяка під назвою так звана пенсійна реформа. Вона по суті поки що реформою не є, тому що система пенсійна як була однорівнева солідарна, такою по факту на сьогодні і залишилась, а змінили лише умови нарахування пенсій і умови виходу на пенсію. Всі інші десять маяків — до них навіть не підійшли близько. І, не дивлячись на це, МВФ добровільно, самостійно зменшив на сьогоднішній день для України вимоги з одинадцяти маяків до чотирьох. Якщо Україна вже навіть ці чотири вимоги не виконає, тоді наступних траншів у нас найближчі роки не буде.

А що саме за маяки?

— Серед цих чотирьох маяків, звичайно, не має ніякого газу, ніякого кругляка. Перше питання — це створення Антикорупційного суду і нормальна робота новостворених антикорупційних органів. Друге питання — це повноцінний запуск цивілізованого ринку землі, а не той чорний ринок землі, який в нас зараз працює. Третій маяк — це реформа системи державного управління, тому що вона у нас дуже неефективна і при цьому надзвичайно велика кількість чиновників. І ще одне питання, яке все одно залишається актуальним, — це доведення до кінця пенсійної реформи. Тому що, якщо залишається однорівнева пенсійна система солідарна, дефіцит Пенсійного фонду подолати у цій системі просто неможливо, і вони це чудово розуміють. Тобто, як бачите, ніякого газу і ніякого кругляка в цих вимогах нема і не може бути від такої серйозної організації як МВФ.

Із перерахованих Вами умов, жодна фактично поки що не виконується. Це значить, що ми не отримаємо найближчим часом черговий кредит від МВФ, правильно?

— Найближчим часом — це декілька місяців. З приводу одного з маяків — Антикорупційний суд.

Президент подав законопроект, але не встигли розглянути.

— Так, позавчора ВР зробила крок, щоб президент міг подати, і вчора президент таки подав свій проект створення Антикорупційного суду. Тобто, знову ж таки під зовнішнім тиском наших західних партнерів є якесь зрушення. Тепер залишається дуже таке соціально чутливе питання як ринок землі. Прийняли мораторій до 1 січня 2019 року. Але, оскільки 2019 рік — це у нас рік двох великих виборчих кампаній загальнонаціональних — президентської і парламентської — я сумніваюсь, що в 2018 році вони зможуть запустити ринок землі з 2019 року. Напевно, вони цей мораторій продовжать ще до 2020 року, тому що перед виборами навряд чи наші політики візьмуть на себе відповідальність здійснити таку дію, яка є дуже соціально чутливою. У будь-якому випадку, я впевнений, що більшість цих головних маяків українській владі прийдеться прийняти на законодавчому рівні, тому що, якщо не буде траншів МВФ у 2018 році і особливо в 2019 році, а з ними пов'язані транші ЄС, тобто якщо не буде траншів МВФ, то не буде траншів і ЄС, а без цих грошей, без цих нових валютних вливань в 2018 і особливо в 2019 році Україна не зможе виплачувати зовнішній борг, який у нас уже накопичився. Тобто, доведеться оголосити стан дефолту державного бюджету. Тому українській владі доведеться виконати хоча б декілька головних вимог для того, щоб співпраця з МВФ, а потім і з ЄС продовжилась, і ми мали наступні транші.

Можете озвучити, скільки боргів нам треба погасити та обслужити в 2018 році?

— За словами міністра фінансів, 2018, 2019, 2020 роки — за три роки — нам треба виплатити сумарно 25 мільярдів доларів. З них 20 мільярдів — це державний і гарантований державою борг. І 5 мільярдів — це борг державних підприємств, державних компаній. Якщо вони будуть неспроможні самостійно його обслуговувати, то доведеться державні з державного бюджету виплачувати за ці компанії. Тобто, мінімально нам треба виплатити за три роки 20 мільярдів, а максимально — 25. Це досить великі навантаження. З огляду на сьогоднішній курс на 2018 рік уряд, на жаль, запланував подальшу штучну девальвацію гривні до 30. От уявіть собі по курсу 30, яку потрібно суму в гривнях вийняти з державного бюджету, щоб обслуговувати цей борг. Це просто нереально, тому що прийдеться десь третину державного бюджету витрачати на обслуговування боргу. Тому нам дуже потрібні ці нові валютні вливання, щоб за рахунок них спокійно обслуговувати цей борг.

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