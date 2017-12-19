Минфин рассчитывает получить более двух траншей от МВФ в 2018 году

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Минфин Украины в 2018 году рассчитывает получить более двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ), оставшиеся требования программы вполне реально выполнить, заявил министр финансов Александр Данилюк.

Накануне замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что задержка очередного транша кредита МВФ несет риск для финансовой стабильности и для всей банковской системы Украины.

"Эта программа была рассчитана на четыре года и заканчивается в марте 2019 года, общий объем программы — 17,5 миллиарда долларов, из них 8,5 мы уже получили… Если мы смотрим на следующий год, Нацбанк видит два транша, я надеюсь, что мы получим больше, потому что почти все ключевые условия меморандума уже выполнены… Те, что не выполнены, абсолютно реалистично внедрить в следующем году", — сказал Данилюк во вторник на пресс-конференции.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

Сейчас Минфин рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от выполнения программы реформ. Последним требованием МВФ стало повышение цен на газ для бытовых потребителей.