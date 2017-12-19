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    Минфин рассчитывает получить более двух траншей от МВФ в 2018 году

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    Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что ключевые условия меморандума с МВФ выполнены, поэтому есть надежда на получение еще двух и более траншей.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    Фото "Телеграф"

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Минфин Украины в 2018 году рассчитывает получить более двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ), оставшиеся требования программы вполне реально выполнить, заявил министр финансов Александр Данилюк.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Накануне замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что задержка очередного транша кредита МВФ несет риск для финансовой стабильности и для всей банковской системы Украины.

    "Эта программа была рассчитана на четыре года и заканчивается в марте 2019 года, общий объем программы — 17,5 миллиарда долларов, из них 8,5 мы уже получили… Если мы смотрим на следующий год, Нацбанк видит два транша, я надеюсь, что мы получим больше, потому что почти все ключевые условия меморандума уже выполнены… Те, что не выполнены, абсолютно реалистично внедрить в следующем году", — сказал Данилюк во вторник на пресс-конференции.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

    Сейчас Минфин рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от выполнения программы реформ. Последним требованием МВФ стало повышение цен на газ для бытовых потребителей.

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