Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире "ГС" напомнил о временах начала 90-х, когда все украинцы были практически миллионерами, но от этого их покупательная способность только уменьшалась.
Экономист Андрей Новак заявил в эфире "ГС", что Украина выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку в ближайшие два года страна должна выплатить почти 13 миллиардов долларов госдолга, а без помощи Фонда сделать это практически невозможно.
В эфире радиостанции "Голос Столицы" глава комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что эксперимент по отмене государственного регулирования цен на продукты питания изначально был направлен на постоянно действующий режим.
Запрет игорного бизнеса был ошибочным решением, поскольку он все равно существует, только полностью работает в тени и не дает государству ни копейки налогов, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире ГС позитивно оценил введение Кабмином системы Е-DATA, позволяющей в режиме онлайн посмотреть расход бюджетных средств, однако отметил, что такой контроль необходимо осуществлять на местах.
По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, Украина экспортирует в Канаду продукцию машиностроения и сельского хозяйства, при этом требования к товарам на канадском рынке очень высокие.
Из-за военного конфликта Украина остается государством повышенного риска, заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. И если с такой страной не работает МВФ, это сигнал не работать и другим кредиторам.
По словам экономиста Андрея Новака, сейчас МВФ будет ожидать от правительства проект бюджета на 2017 год, потому что Фонду необходимо понять, какой будет структура доходов и расходов, и увидеть реалистичность госбюджета в целом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".