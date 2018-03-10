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    Новак Андрей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Международный валютный фонд (МВФ)
    Эксперт: транш от МВФ важен, но он не панацея
    08:36 23.02.2018
    238Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украину ждет дефолт без антикоррупционного суда, поэтому выполнить требование МВФ власть заставит инстинкт самосохранения, полагает экономист Андрей Новак.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Без траншей МВФ Украину ждет дефолт - Новак
    10:52 26.12.2017
    1478Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что Украине очень нужны новые валютные вливания от МВФ и ЕС, чтобы за счет них спокойно обслуживать госдолг.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    ВВП и инфляция. Как манипулируют данными в бюджетах 2017 и 2018
    08:31 04.12.2017
    552Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Власть приукрашивает прогнозы инфляции, и тасуют показатели с ВВП, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Новак: украинцы несчастны из-за валютной политики в стране
    11:52 06.11.2017
    806Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что девальвация гривны последние полтора года – искусственная.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Госбюджет-2018: любое повышение минималки проглотит инфляция – Новак
    16:35 18.09.2017
    569Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    В проекте бюджета на 2018 год умышленно скрыли такой важный показатель, как величина государственного долга, подчеркнул председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Новак: привязать "минималку" к пенсионной реформе - чистый популизм
    07:49 11.09.2017
    810
    Очередное повышение минимальной заработной платы заставит предпринимателей с двойным усердием скрываться от налогов, считает глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
    Гривны, доллары и евро
    Очередной рост минималки грозит обернуться гиперинфляцией - эксперт
    14:52 10.09.2017
    1485
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире "ГС" напомнил о временах начала 90-х, когда все украинцы были практически миллионерами, но от этого их покупательная способность только уменьшалась.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    После повышения минималки очень мало украинцев получат субсидии - эксперт
    23:54 06.08.2017
    602Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что из-за долгов государство заинтересовано в том, чтобы как можно меньше украинцев получали субсидии.
    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Ложь чиновников. Новак: никакой монетизации субсидий не будет
    11:37 27.07.2017
    2083
    Если на местные бюджеты возложат функцию выплачивать субсидии, это приведет к коллапсу всей системы субсидий, считает экономист Андрей Новак.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    В Украине выполнят все требования МВФ - Новак
    07:01 06.04.2017
    1684Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Экономист Андрей Новак заявил в эфире "ГС", что Украина выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку в ближайшие два года страна должна выплатить почти 13 миллиардов долларов госдолга, а без помощи Фонда сделать это практически невозможно.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Государство самоустраняется от влияния на ценовую политику - Новак
    00:59 19.12.2016
    204Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" глава комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что эксперимент по отмене государственного регулирования цен на продукты питания изначально был направлен на постоянно действующий режим.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Эксперт: легализация игорного бизнеса - в интересах Украины
    13:31 11.11.2016
    398
    Запрет игорного бизнеса был ошибочным решением, поскольку он все равно существует, только полностью работает в тени и не дает государству ни копейки налогов, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Контролировать нужно не госбюджет, а расходование средств на местах - Новак
    23:38 05.11.2016
    144
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире ГС позитивно оценил введение Кабмином системы Е-DATA, позволяющей в режиме онлайн посмотреть расход бюджетных средств, однако отметил, что такой контроль необходимо осуществлять на местах.
    Игорный бизнес. Архивное фото
    Новак: легализация игорного бизнеса принесет в бюджет до 3 млрд грн
    16:38 20.10.2016
    180
    Председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак сказал в эфире "ГС", что легализация игорного бизнеса принесет в бюджет страны два-три миллиарда гривен доходов.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Ослабляя гривну, Кабмин идет по легчайшему пути – Новак
    11:20 22.09.2016
    1309Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Для девальвации гривны нет никаких экономических оснований, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Он объяснил, почему все-таки в бюджете заложено снижение нацвалюты.
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    ЗСТ с Канадой: Украине почти нечего предложить на экспорт - Новак
    15:04 20.09.2016
    1286Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, Украина экспортирует в Канаду продукцию машиностроения и сельского хозяйства, при этом требования к товарам на канадском рынке очень высокие.
    Флаги Украины и Канады
    Канада рассматривает Украину в качестве товарного пути в ЕС - эксперт
    14:17 20.09.2016
    256Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире "ГС" прокомментировал, какую выгоду может получить Украина от сотрудничества с Канадой в рамках ЗСТ.
    Международный валютный фонд
    Зависший транш: МВФ ждет от Украины проект госбюджета на 2017 год - Новак
    07:52 23.08.2016
    715Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Из-за военного конфликта Украина остается государством повышенного риска, заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. И если с такой страной не работает МВФ, это сигнал не работать и другим кредиторам.
    Международный валютный фонд
    МВФ хочет знать, как Кабмин сократит дефицит бюджета на 20 млрд грн - Новак
    17:33 22.08.2016
    1547Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам экономиста Андрея Новака, сейчас МВФ будет ожидать от правительства проект бюджета на 2017 год, потому что Фонду необходимо понять, какой будет структура доходов и расходов, и увидеть реалистичность госбюджета в целом.
    Гривны
    Кабмин намерен обвалить гривну до 27,2 за $1 в бюджете-2017 - эксперт
    12:23 02.08.2016
    1773
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что в Украине существуют предпосылки не только для стабильности, но и для укрепления курса гривны.
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    Украину ждет дефолт без антикоррупционного суда, поэтому выполнить требование МВФ власть заставит инстинкт самосохранения, полагает экономист Андрей Новак.
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