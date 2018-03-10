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    Кристин Лагард

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    МВФ, шел бы ты домой
    15:52 06.03.2018
    2219Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
    Кристин Лагард
    В МВФ сформулировали свое отношение к криптовалютам
    00:34 12.02.2018
    389Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.
    Представительство МВФ в Украине
    Украина - МВФ: непостижимые разумом отношения
    19:45 10.02.2018
    5210Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Жить в долг легко и приятно. До того момента, пока не наступает час расплаты. Украина набирала долги долго и весьма охотно, не особо задумываясь о будущем и гордясь независимостью. Но вот пришел час Х.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Украина получает самые дорогие в мире кредиты - эксперт
    09:14 03.02.2018
    6043Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Экономический эксперт Максим Праздников считает, что для получения средств под низкие ставки, Украине нужно более аргументированно отстаивать свою позицию на переговорах.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Новый транш МВФ не покроет даже погашение долгов Украины - Невмержицкий
    12:08 31.01.2018
    1193Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Без новых поступлений от МВФ экономика Украины может дальше функционировать как минимум в нынешнем режиме, даже с теми минимальными показателями стабильности, которые уже достигнуты, считает аналитик Евгений Невмержицкий.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    О неосведомленности Лагард
    08:33 30.01.2018
    1317Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Уровень доверия к украинской власти на Западе сильно упал за последний год, поэтому фейковая новость о незнании Лагард о письме вряд ли что-то изменит в отношениях Украины с МВФ, считает эксперт Сергей Фурса.
    Международный валютный фонд
    Уйти или остаться? Скандал с письмом МВФ
    19:13 29.01.2018
    1776Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Без поддержки МВФ украинская экономика на данный момент не может эффективно функционировать, подчеркнул руководитель Программы исследования экономической интеграции Украины в ЕС Юрий Вдовенко.
    Президент Украины Петр Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    Первые итоги Давоса: грабеж украинцев в угоду МВФ
    14:20 29.01.2018
    3141Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Реальный, а не пресс-релизный опыт взаимодействия Украины и МВФ на протяжении последних четырех лет показал, что все действия власти вели к тотальному обнищанию населения.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Соцсети: на что только не пойдут ради транша МВФ
    14:28 26.01.2018
    1713Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Ради очередного транша МВФ президент Порошенко согласился выполнить все условия Фонда, среди которых не только вопрос Антикоррупционного суда, но и подорожание газа – пишут СМИ.
    Допрос спикера Верховной Рады Андрея Парубия в Оболонском районном суде
    Хроника 24 января: форум в Давосе, новые требования Венгрии, допрос Парубия
    09:20 25.01.2018
    792
    Накануне председатель Рады Андрей Парубий дал показания в суде над экс-президентом Януковичем, Венгрия выдвинула Украине новые требования из-за закона об образовании, к тому же были задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова.
    Президент Украины Петр Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    Порошенко в Давосе проводит переговоры с главой МВФ
    20:47 24.01.2018
    355Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что начались переговоры украинского президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард
    Глава МВФ встретится с Порошенко на экономическом форуме в Давосе
    17:48 18.01.2018
    204Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард встретится в пятницу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил в рамках регулярного брифинга представитель фонда Джерри Райс.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко планирует встретиться с главой МВФ в Давосе - СМИ
    19:28 15.01.2018
    221Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Сообщается, что глава украинского государства в рамках Всемирного экономического форума в Давосе планируется встретится с Лагард.
    Встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард. Архивное фото
    Лагард поддержала инициативу Порошенко по антикоррупционному суду
    06:38 08.12.2017
    219Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Глава МВД подчеркнула, что важно, чтобы все члены украинского парламента поддержали инициативу и утвердили ее в качестве первоочередного вопроса.
    Руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Золотарев: Штаты таки зачистят украинскую правящую верхушку
    18:52 07.12.2017
    6015Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    С помощью НАБУ и Антикоррупционного суда Запад рассчитывает зачистить правящую верхушку, приведя на их место куда более понятные кандидатуры, поскольку для властного картеля во главе угла стоят их шкурные интересы, считает политолог Андрей Золотарев.
    Кристин Лагард
    Глава МВФ оценила ежегодный объем взяток во всем мире в $2 трлн
    20:57 18.09.2017
    84
    Ежегодный объем взяток во всем мире составляет примерно 2% от мирового объема ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
    Коллаж
    В МВФ сообщили, что нужно Украине для борьбы с коррупцией
    16:22 18.09.2017
    704
    Распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила, что прокуроры должны получить возможности для вынесения обвинений в антикоррупционных судах.
    Доллары
    Ученые с мировым именем заговорили о новом финансовом кризисе
    07:58 28.08.2017
    4234
    Представители мировой элиты в области экономических исследований, согласно опросу, сомневаются в защищенности финансового мира от новых кризисов. Лауреаты Нобелевской премии дистанцируются от заявления главы ФРС.
    Международный валютный фонд
    МВФ одобрил кредитование Греции на 1,6 млрд евро
    01:41 21.07.2017
    22
    Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам заседания совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы), заявила, что порекомендует исполнительному совету МВФ одобрить в целом новое соглашение stand by для Греции.
    Сергей Фурса
    В Украине беда с земельной реформой – Фурса
    14:49 04.07.2017
    428
    Никуда Украина от МВФ не денется, и особенно в 2019-2020 гг., а значит программа продолжится и окончательно убрать из нее требование провести земельную реформу в Украине МВФ не сможет, считает финансовый аналитик Сергей Фурса.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Представительство МВФ в Украине
    Украина - МВФ: непостижимые разумом отношения
    19:45 10.02.2018
    5210
    Жить в долг легко и приятно. До того момента, пока не наступает час расплаты. Украина набирала долги долго и весьма охотно, не особо задумываясь о будущем и гордясь независимостью. Но вот пришел час Х.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    МВФ, шел бы ты домой
    15:52 06.03.2018
    2219
    Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
    Кристин Лагард
    В МВФ сформулировали свое отношение к криптовалютам
    00:34 12.02.2018
    389
    По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.
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