Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.
Жить в долг легко и приятно. До того момента, пока не наступает час расплаты. Украина набирала долги долго и весьма охотно, не особо задумываясь о будущем и гордясь независимостью. Но вот пришел час Х.
Без новых поступлений от МВФ экономика Украины может дальше функционировать как минимум в нынешнем режиме, даже с теми минимальными показателями стабильности, которые уже достигнуты, считает аналитик Евгений Невмержицкий.
Уровень доверия к украинской власти на Западе сильно упал за последний год, поэтому фейковая новость о незнании Лагард о письме вряд ли что-то изменит в отношениях Украины с МВФ, считает эксперт Сергей Фурса.
Накануне председатель Рады Андрей Парубий дал показания в суде над экс-президентом Януковичем, Венгрия выдвинула Украине новые требования из-за закона об образовании, к тому же были задержаны бывшие участники АТО, готовившие покушение на Авакова.
С помощью НАБУ и Антикоррупционного суда Запад рассчитывает зачистить правящую верхушку, приведя на их место куда более понятные кандидатуры, поскольку для властного картеля во главе угла стоят их шкурные интересы, считает политолог Андрей Золотарев.
Представители мировой элиты в области экономических исследований, согласно опросу, сомневаются в защищенности финансового мира от новых кризисов. Лауреаты Нобелевской премии дистанцируются от заявления главы ФРС.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам заседания совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы), заявила, что порекомендует исполнительному совету МВФ одобрить в целом новое соглашение stand by для Греции.
Никуда Украина от МВФ не денется, и особенно в 2019-2020 гг., а значит программа продолжится и окончательно убрать из нее требование провести земельную реформу в Украине МВФ не сможет, считает финансовый аналитик Сергей Фурса.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Жить в долг легко и приятно. До того момента, пока не наступает час расплаты. Украина набирала долги долго и весьма охотно, не особо задумываясь о будущем и гордясь независимостью. Но вот пришел час Х.
Шестнадцатого февраля в Киеве закончила работу техническая миссия МВФ. Однако ни победных реляций о скором транше, ни информации о сроках приезда оценочной миссии, которая решает давать деньги или нет, не прозвучала.
По словам главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, у операций с криптовалютами "есть темная сторона" и в МВФ активно занимаются противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма при помощи криптовалют.