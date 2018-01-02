Крамаренко: транш и долг МВФ - соотношение не на пользу Украины

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В среду, 27 декабря, исполняется 72 года со дня создания Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития.

МВФ часто критикуют различные ученые и политики. В частности, в 1989 году МВФ предоставил Руанде заем при условии, что правительство перестанет оказывать поддержку фермерским хозяйствам. Такое решение спровоцировало крах доходов населения и, как следствие, кровавую гражданскую войну. В Аргентине в результате сотрудничества с МВФ произошел дефолт. Однако в большинстве стран, с которыми работает фонд, все же нет глобальных негативных последствий.

Сотрудничество Украины с МВФ в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки плідною виявилась співпраця України і МВФ у 2017 році?

— Найголовніше — це співвідношення грошей, які отримала Україна, і грошей, які вона виплатила по боргах МВФ. І це співвідношення не на користь України, на жаль. І це просто є таким висновком, який можна зробити щодо співробітництва.

Ми ж повертаємо старі борги?

— Так, ми повертаємо старі борги, сплачуємо по відсотках. Вони там не дуже великі. І основний борг також сплачуємо. Чому? Тому що кілька траншів ми не отримали. Починаючи з травня, мали отримати, наскільки пам'ятаю, три транші. Дуже-дуже міністр фінансів хизувався тоді, що зараз, через місяць ми отримаємо транш, він у квітні це казав, коли отримали єдиний в цьому році транш. Чому не отримали? Не було реформ.

До речі, цікава історія. Коли кажуть про умови МВФ — це правда, але приблизно наполовину. Коли йде мова про якісь структурні маяки, про антикорупційні речі, скоріше за все, це найчастіше все ж таки пропозиції тієї сторони. Але є дуже багато речей, які пропонує Україна, як своє бачення того, що може відбуватися, потім з цим погоджується або не погоджується МВФ, і йдуть перемовини, і формується цей пакет зобов'язань України, бо вона бере на себе ці зобов'язання добровільно. І насправді є ситуації, коли наші можновладці свої, скажімо так, приватні інтереси пакують в цей меморандум. Це дуже часто про тарифи, це дуже часто про податки, бо ми ж розуміємо, що в МВФ є загальна рамка. Тобто «хлопці, не виходьте за межі певного дефіциту бюджету». А не виходити можна різним чином. Можна менше красти, а можна справляти більше податків, як вам забажається. Один з попередніх експертів казав, що в нас державні витрати зростають значно швидше, ніж економіка. Це 100% правда, і це є великою проблемою. Бо саме з цієї причини ми не маємо такого швидкого відновлення економіки, як нам потрібно, після кризи.

В наступному році ми отримаємо новий транш?

— Я думаю, що буде тотальний перегляд програми, що буде підписаний, можливо, навіть новий меморандум. Тому що вже йдуть такі натяки про це.

За старою програмою, чи повністю нову будуть розробляти?

— Я думаю, що буде повний перегляд. Тому що занадто багато чого не зробили. Можливо, отримаємо транш в березні, але мені більш ймовірним бачиться все ж таки повний перегляд, новий меморандум, і приблизно десь з квітня-травня почнеться програма.

Іноді можна почути, що насправді МВФ нам вже не дуже потрібен. Ми виходили на ринки запозичень без МВФ.

— Привіт від Азарова.

Наскільки ці аргументи сильні?

— Є така проблема — дуже часто національні уряди роблять таким чином: вони починають працювати з МВФ, міжнародні кредитори, приватні кредитори бачать, що все нормально ніби в країні і починають показувати, що вони готові давати в країні борг по приватним кредитним угодам, по облігаціях зовнішнього займу і таке інше. В цей момент в уряду починає обертатися голова від щастя, і він каже: «о, так я ж можу тепер не оглядатися на МВФ, я можу робити що завгодно». І він починає брати в борг. Але є одна проблема. Цей борг значно дорожчий, ніж борг МВФ. Скажімо, якщо там лічені відсотки перед МВФ, то ми 7,5% будемо платити по боргах, які розмістили у вересні цього року. І це є плата за «незалежну політику». Але ця так звана незалежна політика дуже схожа на поведінку сусіда-наркомана, який витрачає на всій власний розсуд ті гроші, що він у вас позичив. Щось дуже схоже на це. Тому тут потрібно бути дуже обачним. Все ж таки при всіх недоліках, які є у будь-яких процесах, у будь-яких перемовинах і домовленостях є певні недоліки, не може бути всього ідеального в світі, все ж таки МВФ стримує апетити уряду хоч трошки. Нам потрібно дуже-дуже вгамувати уряд щодо апетитів. В нас є проблема, велика проблема. Це війна. І вона потребує грошей. Але, на жаль, в нас є статті видатків по державному бюджету, які просто незрозумілі в країні з таким малим рівнем ВВП на душу населення і, до речі, ще й з війною за спиною. Тобто потрібно з цим щось робити.

Якщо підбивати підсумки цього року, хотілося б почати з банків та банківської системи. Чи можна назвати для банківського сектору цей рік успішним?

— Частково можна назвати успішним. Тому що все ж таки банки розпрощалися з певними проблемами, почали потрошку кредитувати, почали знову залучати депозити. Але є проблема дуже велика — це значне збільшення, і цей виклик ми ще в повній мірі не відчули на собі, державної частки в банківській системі десь приблизно до 60%. А взагалі мовчить, не розумію, чого набравши в рота, Антимонопольний комітет з цієї причини. Хоча є певні проблеми. Цього року відбулася дуже дивна річ — у багатьох великих банках відсотки по депозитах опустилися нижче рівня інфляції. Це так, привіт від НБУ. Ми відчули дуже негативний вплив від тих 27 приблизно мільярдів гривень, які були надруковані НБУ заради рефінансування ПриватБанку, точніше, докапіталізації. Тобто система одужує, звісно, і це дуже добре насправді. І я дуже сподіваюся, що наступного року ті проблеми, які висіли над банківською системою, над нами опосередковано, підуть в минуле.

А що буде з національною валютою в наступному році?

— Наступного року, я думаю, що вона буде девальвувати помірно, повільно, або, може, швидше.

До 30 дійде?

— Дуже ймовірно. Тому що в нас попереду дуже великі виплати по зовнішньому боргу, дуже великі. І накопичена дуже велика інфляція цього року.

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А глава комитета экономистов Украины Андрей Новак в свою очередь высказал мнение, что без траншей МВФ в 2018-2019 Украине придется объявить дефолт.