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    Политика

    МВФ раскритиковал проект Порошенко об антикоррупционном суде – СМИ

    (обновлено: )25170
    Международный валютный фонд категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием президентского законопроекта об антикоррупционном суде.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. МВФ уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта о создании антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом страны Петром Порошенко, так как документ содержит положения, которые нарушают обязательства Киева перед международными партнерами, сообщило в понедельник интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на копию письма фонда.

    Эксперт Института политического образования Александр Солонтай
    Телеканала "Прямий"
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    Ранее Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Порошенко заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    По данным "Европейской правды", адресатом послания от главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена является глава администрации президента Украины, копии письма также направлены премьеру, спикеру парламента, ряду министров и других должностных лиц.

    В письме представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием президентского законопроекта об антикоррупционном суде. "Создание и запуск антикоррупционного суда — ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня… Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об антикоррупционном суде. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", — цитирует "Европейская правда" текст письма, копия которого попала в распоряжение издания.

    В письме отмечается, что принятие законопроекта в предложенной редакции "не позволит создать суд, который пользовался бы доверием на Украине и за рубежом". В частности, по мнению МВФ, законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании антикоррупционного суда. При этом больше всего претензий касаются вопроса отбора судей. В фонде требуют, чтобы в администрации президента Украины выполнили рекомендацию Венецианской комиссии и предоставили представителям международных доноров Украины по антикоррупционным вопросам право блокировать назначение недобропорядочных судей.

    "Роль общественного совета международных экспертов должна быть решающей, а не просто совещательной (как в президентском проекте – ред.)", — цитирует издание строки из письма МВФ. Также фонд настаивает, что в состав такого общественного совета должны быть включены не только международные организации, но также представители доноров в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

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