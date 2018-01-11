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    ЕС настаивает на срочном создании в Украине Антикоррупционного суда

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (165)

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    По словам главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, на сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, "от которой страдает все украинское общество".
    Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Украине необходимо срочно создать Антикоррупционный суд, заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
    Антикоррупционный суд Украине не нужен — Вакаров

    По словам европейского дипломата, на сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, "от которой страдает все украинское общество, и единственно возможный выход — создание Антикоррупционного суда и улучшения работы уже созданных антикоррупционных органов".

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    "Мы прежде всего должны укрепить созданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предупреждению коррупции и другие, а также срочно нужно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, о чем очень долго говорят и на чем настаивает Венецианская комиссия", — заявил Мингарелли  в эфире "Украинского радио".

    Он добавил, что сейчас надо, чтобы НАПК получило необходимые ресурсы для проверки и верификации электронных деклараций чиновников.

    Кроме того, по мнению главы посольства ЕС, необходимо отменить декларирование доходов общественных активистов.

    "Понятно, что борьба с коррупцией — это бесконечный процесс, и недостаточно создать антикоррупционные органы, надо изменить ментальность людей. Конечно, процесс изменения ментальности занимает очень много времени", — добавил Мингарелли.

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    Он отметил, что сейчас в Украине "идет жестокая борьба между теми, кто действительно пытается изменить Украину, изменить эту ментальность, реформировать страну, и теми, кто хочет, чтобы все остались таким, как в период между 1992 и 2014 годом".

    Напомним, в конце прошлого года на официальном сайте Верховной Рады появился текст поданного президентом законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440).

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