Антикоррупционный суд Украине не нужен — Вакаров

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В пятницу, 22 декабря, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об Антикоррупционном суд. Законопроект определен как неотложный, однако текста на сайте парламента пока нет.

Отметим, что следующее пленарное заседание ВР состоится лишь 16 января следующего года. А Международный валютный фонд требует от украинской власти принять закон об антикоррупционном суде до 25 января 2018 года. По словам нардепа от фракции БПП Мустафы Найема, это — последний дедлайн, игнорирование которого грозит срывом получения траншей от МВФ.

Необходимость создания антикорсуда в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Тексту президентського законопроекту поки що немає у вільному доступі. Ви його бачили? Які основні положення цього проекту закону?

— На жаль, я бачу лише шматочки цього законопроекту. Я знаю, хто його розробляє, я знаю авторів, це так звана група пана Вашадзе, який співпрацює з адміністрацією президента України. Я можу говорити лише про шматочки цього проекту закону, оскільки, як Ви правильно зазначили, на офіційному сайті ВР його немає. Отже, по суті можу сказати: сам законопроект, зважаючи на величезну критику і з боку Венеціанської комісії, і з боку інших європейських експертів щодо тих законопроектів про антикорупційні суди, які готувались різними групами народних депутатів, є таким збіром-солянкою, яку було сформовано, виходячи з критики європейських експертів.

А наші експерти, зокрема грузинська і українська команди, напрацювали свій проект. Він по великому рахунку говорить про що? У нас на разі вже створені і ось-ось розпочнуть діяльність спеціалізовані суди, до яких і судді вже призначені. Це, нагадаю, у складі Верховного суду України, є створені спеціалізовані суди – господарський суд, адміністративний суд, кримінальний і цивільний. Тобто, у Верховному суді ці вже суди створені і судді набрані. По такому ж принципу по набранню суддів буде оголошений конкурс, його оголосить Вища кваліфікаційна комісія суддів, на сайті будуть вивішені питання щодо конкурсантів, процедура і етапи проходження. Тобто, власне кажучи, в Україні в складі Верховного суду України буде створений ще один спеціалізований суд, який буде мати назву – Антикорупційний суд.

Коли може запрацювати цей суд?

— Експерти, та й сам президент України наголошують на тому, що Антикорупційний суд, скоріше за все, почне працювати з кінця 2018 або з початку 2019 року. Тобто, у нас буде цілий рік наступний, ми можемо обговорювати сам проект закону, коли він буде вже на сайті ВР опублікований, також ми будемо обговорювати саму процедуру, і, власне кажучи, кандидатів у цей Антикорупційний суд, який у нас, ще раз наголошую, планується створити. Бо знаєте, від сказаного до зробленого у нас в Україні може пройти дуже багато часу. У нас закінчується 2017 рік. Ми говорили про створення чи нестворення антикорупційного суду, ми говоримо про проект закону і вже на разі починаємо критикувати, у нас по факту Антикорупційний суд не створений, і закону про Антикорупційний суд немає.

Із вимогою створити антикорупційний суд до нас звертається світова спільнота, зокрема МВФ. Нам він в Україні дійсно потрібен?

— Ніхто ніколи раніше до нас не звертався з вимогами створення чи антикорупційного бюро, чи агентства, чи на разі антикорупційного суду. Ініціатива про створення органів і, в тому числі, про створення антикорупційного суду йде від нас. У нас в Україні є певна група експертів, чиновників, які, скажімо так, захищають свій власний шматок хліба. Вони в першу чергу розповідають нам, що в нас є величезна корупція, вони нам нав’язали цю ідею.

Ви кажете, що нам нав’язують ідею про те, що в нас є велика корупція. А в нас її немає?

— У нас є корупція, але її рівень ми так до сих пір не знаємо. У нас немає жодного ґрунтовного дослідження, в якому приймало б участь і населення України, тобто прості люди, у нас такого наукового дослідження не було ніколи. На разі все ми знаємо і говоримо про деякі дослідження певних груп і категорій експертів, бізнесменів, представників заходу, які визначають той чи інший рейтинг, зокрема Transparency International. Це лише часткові, вибіркові дослідження, які на разі говорять про те, що у нас в Україні є величезна корупція. А насправді, я ще раз підкреслюю, я відповідаю за свої слова, жодного наукового дослідження про рівень корупції в Україні немає. І друге – у всьому світі, зокрема в європейських країнах, там, де дійсно відбувається дослідження рівня корупції, воно робиться систематично. Тобто, якщо дослідили рівень корупції, скажімо, за минулий рік, то в цьому році так само наукові, соціологічні служби досліджують у розрізі щоквартально чи раз у півроку. Вони дивляться на тенденцію – де збільшується рівень корупції, де зменшується. У нас окрім вибіркових, окрім дуже вузько зазначених досліджень, не існує реального дослідження, і ми на разі можемо говорити тільки про те, що нам нав’язують.

Читайте также: Соцсети: безвиз под угрозой, спасибо коррупционерам

Тобто, ніхто не займається в Україні систематичним дослідженням рівня коррупції?

— З моєї точки зору, я фахівець і займаюся цими питаннями не один рік, можу говорити зі свого власного досвіду і з досвіду колег, що корупція в Україні існує. Але ще раз наголошую – де вона існує і яка вона, ця корупція, і, найголовніше, що треба зробити, щоб рівень корупції зменшити, у нас цим ніхто не займається, і у нас в цій галузі повна профанація. У 2010 році нам вся європейська і світова експертна спільнота рекомендували створити один незалежний орган, який би займався запобіганням корупції. Увага, у якого б не було правоохоронних чи правозастосовчих функцій, тобто така собі агенція, яка б займалася дослідженнями, виявленнями корупції і запобіганнями. Що ж ми накоїли, починаючи з 2015 року. Ми створили, як мінімум, бюро антикорупційне, ми створили НАЗК, агентство, яке по всьому світу повинно шукати активи наших можновладців, а що ми маємо на останок? Що наше суспільство має на останок? Єдине, що ми зараз знаємо – це, що наші можновладці дуже багаті, і ми можемо їх дослідити багатство на сайті НАЗК, де є їхні електронні декларації. Все. Все решта – це купа органів, які чимось займаються, в основному вони сваряться. І ми бачили протягом цього року як сварилися НАБУ з НАЗК, НАБУ з ГПУ, ГПУ з САП, НАБУ з СБУ, НАЗК з ГПУ і так далі.

Суспільству абсолютно всі ці речі нав’язані, вони штучні. Наші ж експерти, чиновники нав’язали нам думку про те, що потрібен антикорупційний суд. Нам не потрібен антикорупційний суд. Нам потрібен чесний, відкритий загальний суд, де будь-який громадянин, я, ви чи інший, могли б захистити у першу чергу свої права. Оскільки в нас із 9170 суддів на разі в Україні фахово працюють лише 4500, ми не можемо елементарно свої права захистити, цивільні, громадянські, адміністративні чи захистити себе від криміналу. А нам розказують про те, що конче необхідно, треба антикорупційний суд. Власне кажучи, оці всі наші забаганки, забаганки наших експертів дійсно були записані в певних рекомендаціях. Це ми їх записали в рекомендаціях співпраці з МВФ. Ми їх самі не виконали, а МВФ, ЄС, бюрократи, кажуть: почекайте, ви брали на себе зобов’язання, ви не виконали, тому ми вас тепер змушуємо.

К слову, политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что закон об антикорсуде примут в том виде, который хочет Порошенко.

Политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук полагает, что в создании Антикоррупционного суда не заинтересовано даже Национальное антикоррупционное бюро Украины.