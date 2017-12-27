Кто воюет, тот и ворует. О Пашинском, "Укроборонпроме" и коррупции

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Коррупция на оружии воюющей страны

Украинские власти постепенно втягивают страну в очередной оружейный скандал. Президент США Дональд Трамп одобрил коммерческую продажу Украине стрелкового оружия и некоторых легких вооружений американских производителей в связи с эскалацией ситуации на востоке страны, сообщают СМИ страны со ссылкой на госдепартамент США.

Ранее Палата Представителей Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета США на 2018 год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи, а также разрешает предоставление летальных оборонных вооружений Украине. На минувшей неделе президент Трамп обнародовал стратегию национальной безопасности, в которой говорится о противодействии России по нескольким направлениям.

Почти одновременно в западном журнале Foreign Policy выходит статья, в которой автор Аскольд Крушельницкий обвинил "Укроборонпром" в массовых коррупционных схемах.

"Отчет Национального антикоррупционного бюро Украины, составленный в 2017 году, указывает, что в "Укроборонпроме" осуществлялись манипуляции с контрактом на 39 млн долларов на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака. В документе речь идет о расследовании НАБУ деятельности двух высокопоставленных "Укрспецэкспорта", подразделения концерна, занимающегося экспортом оружия, а также гражданина Индии, проживающий в Киеве", — сообщается в статье.

По данным автора, индийский гражданин передал около 6 млн долларов на банковский счет компании Paramount General Trading из ОАЭ, которая должна была предоставить запчасти, однако, по данным НАБУ, компания ничего не поставляла, а запчасти были предоставлены из старых запасов "Укроборонпрома". По данным бюро, банковские счета были разворованы чиновниками "Укрспецэкспорта" буквально по кусочкам. Например, 140 тыс. долларов были переведены на счет в Wells Fargo банк, который принадлежал компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей "Укрспецэкспорта".

Параллельно с разоблачительной статьей в ведущем западном журнале о международных отношениях (который читает весь мировой дипкорпус) сотрудничество с "Укроборонпромом" свернул и Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны.

"Мы надеялись, что сможем помочь снижению высоких коррупционных рисков, существующих в "Укроборонпроме" на сегодняшний день, и обеспечить создание независимого и эффективного Наблюдательного совета, чтобы компания могла делать то, что должна делать: обеспечивать армию необходимым оборудованием и разумно тратить средства налогоплательщиков. К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны администрации президента", — сказал сопредседатель НАКО Олег Рыбачук.

В комитете подчеркнули, что именно наблюдательные советы обязаны осуществлять стратегическое руководство и мониторинг управленческих процессов.

"Принимая во внимание обвинения, звучащие вокруг связей высшего политического руководства государства с "Укроборонпромом", введение по-настоящему независимого Наблюдательного совета является жизненно необходимым", — заявил сопредседатель НАКО Драго Кос, подчеркнув, что крупнейший государственный оборонный концерн во время войны должен удовлетворять потребности армии, а не политических лидеров.

Стоит ли говорить, что НАКО также является "грантоедской" структурой, которая отстаивает интересы Вашингтона.

"Укроборонпром" против Кабмина

Непростые отношения у концерна и с правительством, которому он напрямую подчиняется. Кабмин постоянно обвиняет "Укроборонпром" в срывах военных контрактов, а "оборонщики" правительство — в недофинансировании. Кульминацией противостояния стало дело крейсера "Украина", который не могут достроить уже 15 лет, несмотря на то, что корабль был готов на 95%.

Входящий в концерн "Николаевский судостроительный завод" уже 3 года содержит корабль за свой счет, требуя от Кабмина определится, нужен ему крейсер или нет. Только в конце года Минобороны решило, что крейсер ему не нужен, однако теперь министерство не знает, что теперь делать с кораблем. Кроме того, чиновники не хотят давать деньги на содержание "Украины" и погашать долги по зарплате перед корабелами. Премьер Гройсман посчитал, что долги должен оплатить концерн.

"Я считаю, что в "Укроборонпроме" должны найтись ресурсы, чтобы решить эту проблему и погасить задолженность. Я лично обращусь в "Укроборонпром", чтобы они урегулировали этот вопрос… А то, как зарабатывать – они зарабатывают. А как людям платить зарплату – они забывают. Я им напомню об этом", – подчеркнул Гройсман.

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"Укроборонпром" должен был погасить долги до 25 декабря (58 млн грн), однако так этого и не сделал. Завод прекратил работу, а рабочие объявили забастовку.

Во вторник, 26 декабря около 100 рабочих завода перекрыли автодорогу Николаев-Одесса, требуя выплатить долги по заработной плате.

В "Укроборонпроме" отказались погашать долги перед рабочими, то есть, саботировали решение правительства. По мнению руководства концерна, каждое предприятие является самостоятельным объектом хозяйственной деятельности. Поэтому долги одного завода не должны покрываться за счет других предприятий концерна.

Стоит отметить, что доходы "Укроборонпрома" за последние три года удвоились — с 14 млрд грн до 30 млрд грн. На внутренний рынок работает только 25% предприятий, все остальное — на экспорт, который приносит концерну львиную часть дохода.

Госконцерн, по сути, является государством в государстве, которое зарабатывает миллиарды на экспортных контрактах и мало кому подотчетно. Имея в лице "Народного фронта" могучих покровителей в Верховной Раде и Кабмине, "Укроборонпром" почти не подотчетен государству, проворачивая коррупционные схемы прямо под боком у контролирующих органов.

Над Пашинским сгущаются тучи?

Неформальное контроль над концерном имеет нардеп Сергей Пашинский, который с 2014 по 6 октября 2016 года был главой наблюдательного совета "Укроборонпрома". Его сын стал топ-менеджером "Спецтехноэкспорта", который занимается импортом и экспортом украинского оружия. Чиновников не смутило, что у того нет профильного образования и в экспорте-импорте оружия он не разбирается.

Фактически, "Укроборонпром", только в 2016 году официально заработавший более 1 млрд. долларов, является "дойной коровой" Пашинского и "Народного фронта". Это не устраивает ни президента, ни премьера, ни американцев. Дав "добро" на поставки летального оружия в Украину, Госдеп требует взамен полного контроля над украинским ВПК.

Претензии США к украинскому оборонному гиганту недавно озвучил бывший заместитель ассистента госсекретаря по вопросам безопасности и контроля за вооружением Майкл Карпентер.

"Реформы должны быть направлены на то, чтобы побороть коррупцию в украинском оборонном секторе. Пришло время избавиться от "Укроборонпрома". Вы проиграете, если не поборете коррупцию. Украина может изготовлять собственное оружие не только для борьбы с Россией, но и для экспорта. Однако, никто не может этого сделать, пока существует настолько высокий уровень коррупции в этом секторе. Ни одна компания не будет инвестировать в Украину, пока этот сектор будет настолько коррумпированным", — заявил американский дипломат.

Не исключено, что ликвидация концерна является одним из условий для поставки в Украину американского летального оружия. Американцы получат полный контроль за экспортом украинских вооружений, Порошенко — устранит политического конкурента с бюджетной "кормушки". Не случайно в декабре суд отменил постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного производства в отношении Пашинского, который стрелял в человека. По словам политолога Алексея Якубина, судебное решение о запрете Генпрокуратуре закрывать дело Пашинского свидетельствует о том, что оно может быть пересмотрено, если союз БПП и "Народного фронта" вскоре распадется.