Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонопрома"

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку главы государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

Ранее Кабмин поручил "Укроборонпрому" погасить задолженность по зарплате перед работниками государственного предприятия Николаевский судостроительный завод. В среду работники предприятия в третий раз за два месяца перекрыли дорогу в Николаеве, требуя выплатить долги.

"Я дал поручение руководителю "Укроборонпрома" погасить задолженность перед коллективом завода. Задолженность не погашена, я слышал обратную информацию, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю, поэтому я сегодня напишу представление на президента, а советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться самостоятельно", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

Ранее "Укроборонпром" сообщил об остановке работы Николаевского судостроительного завода из-за отсутствия средств на выплату зарплаты работникам. По данным госконцерна, работа завода оказалась заблокированной из-за того, что правительство с февраля 2015 года отказывается возмещать ему средства на содержание недостроенного ракетного крейсера "Украина". По данным "Укроборонпрома", счета завода арестованы, задолженность по зарплате составляет более 58 миллионов гривен.