В Николаеве бастующие работники завода перекрыли дорогу

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Николаеве возле Варваровского моста утром 27 декабря была перекрыта дорога работниками госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" (бывший завод им. 61 коммунара).

Несколько десятков человек собрались возле пешеходного перехода возле воинской части по ул. Большой Морской и ходят по нему, блокируя дорожное движение.

Фото Новости-N Работники судостроительного завода в Николаеве требуют погасить задолженность по зарплате

Работники завода требуют погасить многомесячную задолженность по заработной плате. Они проводят подобную акцию протеста уже третий раз за последние два месяца.

Задолженность перед сотрудниками ГП "Николаевский судостроительный завод" превышает 60 миллионов гривен.