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Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.