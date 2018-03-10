наверх
10.03.201802:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Укроборонпром

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 229
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Военная техника на территории предприятия Укроборонпром
    "Укроборонпром" приготовил для ВСУ партию модернизированных танков Т-84
    14:51 07.03.2018
    746
    В "Укроборонпроме" сообщили, что в танках производится замена электронных систем, в том числе, устанавливаются цифровые защищенные радиостанции.
    Олег Стариков. Архивное фото
    Стариков: в "Укроборонпроме" секретность = коррупция
    13:35 23.02.2018
    190
    Военный эксперт заявил, что из-за того, что оборонный сектор Украины регулируется в ручном режиме, новый глава "Укроборонпрома" станет второй версией Романова.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС
    09:14 22.02.2018
    1586
    Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
    Укроборонпром
    Порошенко назначил нового главу "Укроборонпрома"
    17:25 21.02.2018
    313
    "Укроборонпром" станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит, заявил президент Украины Петр Порошенко.
    Здание Укроборонпрома
    СМИ узнали, кто возглавит "Укроборонпром"
    16:16 21.02.2018
    1448
    По данным СМИ, новым руководителем государственного концерна "Укроборонпром" будет назначен Павел Букин, который ранее занимал должность генерального директора "Укрспецэкспорта".
    Руководитель Укроборонпрома Роман Романов. Архивное фото
    Глава "Укроборонпрома" заявил об отставке
    22:11 12.02.2018
    770
    Роман Романов сообщил, что принял решение покинуть пост руководителя "Укроборонпрома". Его заявление обнародовано на сайте государственного концерна в понедельник.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Эксперт: "Укроборонпром" - сплошное кумовство
    11:15 02.02.2018
    1144
    Объяснения Романова насчет долгов "Укроборонпрома" по зарплатам подтверждают его беспомощность, потому его нужно как можно скорее убрать с должности, отметил военный эксперт.
    Энтони Тетер
    Американский спец по разведке и технологиям вошел в набсовет "Укроборонпрома"
    16:30 31.01.2018
    435
    По информации СМИ, экс-директор агентства DARPA Энтони Тетер назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпрома".
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    Украина отправила новую партию танков "Оплот" в Таиланд
    16:20 12.01.2018
    939
    "Укроборонпром" сообщил, что "Завод имени Малышева" готов приступить к выполнению государственного оборонного заказа на изготовление танков "Оплот" для Вооруженных сил Украины.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Роман Романа Романова с деньгами "Укроборонпрома" завершен
    17:15 29.12.2017
    1263
    Истинные причины отставки главы госконцерна, если она случится, мог бы озвучить президент, а в целом смена главы "Укроборонпрома" не изменит ситуации на предприятии – нужно менять всю систему, уверены эксперты.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Глава "Укроборонпрома" опроверг сообщения об отставке
    18:13 28.12.2017
    78
    Роман Романов опроверг информацию ряда СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".
    Олег Жданов
    Жданов: "Укроборонпром" - это такой паразит на теле Украины
    13:16 28.12.2017
    983
    Если система построена на коррупции и в ней отмываются государственные деньги, то в одиночку новый глава "Укроборонпрома" не сможет изменить ситуацию. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Хроника 27 декабря: обмен пленными, биометрия на границе, увольнение Деевой
    09:17 28.12.2017
    375
    Накануне на границе Украины с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль, в Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам, а в супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась самодельная бомба.
    Здание Укроборонпрома
    Кто воюет, тот и ворует. О Пашинском, "Укроборонпроме" и коррупции
    15:55 27.12.2017
    4223Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Не успел Госдеп одобрить поставки в Украину летального оружия, как западная пресса обвинила "Укроборонпром" в коррупции, а подконтрольное Западу НАБУ начало проверку в государственной оборонной корпорации.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонопрома"
    12:07 27.12.2017
    537Громкие отставки и назначения в Украине
    "Советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться самостоятельно", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.
    Модернизированный БТР-4 на выставке Укроборонпрома
    "Укроборонпром" сообщил о рекордном доходе в 2017 году
    17:32 22.12.2017
    133
    По словам генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова, в 2017 году предприятие планирует получить доход превышающий 30 миллиардов гривен.
    Здание Укроборонпрома
    НАБУ расследует дело об отмывании денег в "Укроборонпроме" - СМИ
    14:35 22.12.2017
    150
    Согласно документам антикоррупционного бюро, расследование касалось двух чиновников входящей в состав концерна внешнеторговой компании "Укрспецэкспорт" и гражданина Индии, проживающего в Киеве.
    Самолет МиГ-29. Архивное фото
    Украина заблокировала договор Болгарии и России на ремонт истребителей
    11:51 21.12.2017
    1445США - Россия: санкции преткновения
    По информации Минобороны Болгарии, сделка с РСК "МиГ" будет отложена на 3-4 месяца, а деньги возвратятся в болгарский бюджет. "Укроборонпром" подал жалобу с единственной целью - заблокировать сделку.
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    Патронов мало не бывает. Украина в рейтинге производителей оружия
    10:05 13.12.2017
    1529
    По итогам 2016 года Украина резко поднялась в рейтинге производителей оружия — аж на 7 позиций с продажами "Укроборонпрома" в $1,06 млрд. Хотя журналисты не раз возмущались, что финансовые отчеты концерна скрыты от общественности.
    Модернизированный БТР-4 на выставке Укроборонпрома
    Украина поднялась в рейтинге мировых производителей оружия на 7 позиций
    14:20 11.12.2017
    409
    Согласно данным исследования, продажи оружия украинского государственного концерна "Укроборонпром" выросли на 25,1% в 2016 году.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС
    09:14 22.02.2018
    1586
    Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
    Здание Укроборонпрома
    СМИ узнали, кто возглавит "Укроборонпром"
    16:16 21.02.2018
    1448
    По данным СМИ, новым руководителем государственного концерна "Укроборонпром" будет назначен Павел Букин, который ранее занимал должность генерального директора "Укрспецэкспорта".
    Руководитель Укроборонпрома Роман Романов. Архивное фото
    Глава "Укроборонпрома" заявил об отставке
    22:11 12.02.2018
    770
    Роман Романов сообщил, что принял решение покинуть пост руководителя "Укроборонпрома". Его заявление обнародовано на сайте государственного концерна в понедельник.
    Военная техника на территории предприятия Укроборонпром
    "Укроборонпром" приготовил для ВСУ партию модернизированных танков Т-84
    14:51 07.03.2018
    746
    В "Укроборонпроме" сообщили, что в танках производится замена электронных систем, в том числе, устанавливаются цифровые защищенные радиостанции.
    Укроборонпром
    Порошенко назначил нового главу "Укроборонпрома"
    17:25 21.02.2018
    313
    "Укроборонпром" станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит, заявил президент Украины Петр Порошенко.
    Олег Стариков. Архивное фото
    Стариков: в "Укроборонпроме" секретность = коррупция
    13:35 23.02.2018
    190
    Военный эксперт заявил, что из-за того, что оборонный сектор Украины регулируется в ручном режиме, новый глава "Укроборонпрома" станет второй версией Романова.
    Все теги

    Персоны