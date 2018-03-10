Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
Истинные причины отставки главы госконцерна, если она случится, мог бы озвучить президент, а в целом смена главы "Укроборонпрома" не изменит ситуации на предприятии – нужно менять всю систему, уверены эксперты.
Накануне на границе Украины с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль, в Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам, а в супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась самодельная бомба.
Не успел Госдеп одобрить поставки в Украину летального оружия, как западная пресса обвинила "Укроборонпром" в коррупции, а подконтрольное Западу НАБУ начало проверку в государственной оборонной корпорации.
По итогам 2016 года Украина резко поднялась в рейтинге производителей оружия — аж на 7 позиций с продажами "Укроборонпрома" в $1,06 млрд. Хотя журналисты не раз возмущались, что финансовые отчеты концерна скрыты от общественности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.