Украина тестирует боеприпасы собственного производства

По словам Букина, государственная акционерная холдинговая компания "Артем", которая входит в состав "Укроборонпрома", провела успешные огневые испытания артиллерийских боеприпасов собственного производства.

"Таким образом, Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров", — цитирует Букина пресс-служба "Укроборонпрома".

По его словам, новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также — разрушение фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем — "Гиацинт".

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти намерены выделить около 54 миллионов долларов на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. На сегодня Украина почти не производит своих боеприпасов, используя запасы советских времен. Замглавы министерства экономического развития и торговли Украины заявил, что Украина во второй половине 2019 года начнет производить боеприпасы по стандартам НАТО.