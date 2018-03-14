Блинов: десять гривен стали разменной монетой

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

С 27 апреля Национальный банк Украины выпустит в обращение монеты 1 и 2 гривны для постепенной замены банкнот, а также номиналом 5 и 10 гривен — с 2019 года.

Кроме того, НБУ решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек и перейти на округление сумм покупок с 1 июля. В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении. Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Нацбанка "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

Шеф-редактор радио "Вести", экономический эксперт Андрей Блинов в интервью РИА Новости Украина рассказал, чем руководствовался Нацбанк и стоит ли ожидать нового витка инфляции.

В период финансовой нестабильности любые затеи с деньгами настораживают население. Какая была необходимость в замене купюр монетами?

National Bank Of Ukraine / flickr.com Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

— Здесь есть несколько аспектов. Первый. Многие говорят и пишут, и это то, что Национальный банк в общем-то и боится, что, дескать, чеканят новые монеты, значит, включается печатный станок, значит, Национальный банк планирует инфляцию значительно выше, чем он запрогнозировал и так далее. На самом деле почти все правильно, но Национальный банк просто реагирует на то, что уже произошло. У нас очень сильно изменился масштаб цен. Мы должны понимать, что когда запускался нынешний ряд монет и банкнот, особенно мелкого достоинства, это был 1996 год — при курсе гривны 1,76 за доллар, а сегодня 25-26. Можно посмотреть, сколько стоил тогда литр молока, хлеб или бензин, и сколько стоит сейчас. Изменения по сравнению с тем временем больше, чем на порядок. Вот вам и ответ на вопрос.

Фактически, у нас разменной монетой было 50 копеек, чуть позднее стали вводить металлическую 1 гривну параллельно с бумажной. А теперь Национальный банк посмотрел на историю и понял, что сейчас, исходя из теории денежного обращения и из банального банкнотного обращения, если в 10 раз изменились цены со времени введения гривны, (а Нацбанк работает на перспективу) нужно вводить 10 гривен тоже монетой.

National Bank Of Ukraine / flickr.com Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

То, есть, 10 гривен становится разменной монетой?

— Да, поскольку десятка сейчас — это действительно мелочь. И я думаю, что сейчас большинство граждан Украины более-менее крупными купюрами назовут 200, 500 гривен, может быть, некоторые, еще назовут 100 гривен. Все остальное — достаточно мелкие деньги, которых на сегодняшний день не хватит на поход в магазин за хлебом и молоком. Поэтому Национальный банк в данном случае, как нормальный центральный банк, просто отфиксировал ситуацию, и делает то, что нужно делать для оптимизации денежного обращения. Мелочь потому и существует не в бумажном виде, а в виде монет.

Мы помним, что Национальный банк уже делал шаги в сторону рекомендаций по округлению до 5 копеек, и ряд торговых сетей делает подобные акции. Фактически, мы сегодня отказываемся от оборота монет 1 и 2 копейки. У нас любые подсчеты начинаются с 5 копеек. То есть, Национальный банк реагирует на инфляцию и параллельно запускает в обращение монеты. Нацбанк просто оптимизирует обращение. Дорого печатать банкноты, и НБУ идет по пути оптимизации собственных расходов. И чеканка денег не должна приносить убытки. Мелкая монета всегда не выгодна, но она нужна для размена, потому что периодически у нас возникает вопрос, что нечем сдачу давать.

Как быстро монеты вытеснят из обращения купюры?

— Конечно, они будут постепенно вытеснять купюры. Откровенно говоря, они не вытеснят купюры за полгода. И нет такого плана у Нацбанка. Я как-то общался с директором профильного департамента, и они говорили, что 3-5 лет — это ближайшая перспектива по монетам 1, 2 гривны, может быть 5 гривен. По десятке — там перспектива еще не скоро, и запускаться она будет в последнюю очередь.

Таким образом из обращения будет вытеснено несколько банкнот. Не пора ли вводить более крупные купюры?

— Эта та ситуация, о которой Нацбанк не решается говорить, причем не решается говорить ох как много лет. Дело в том, что у нас никто не сокращает, пока не сокращает, банкнотный ряд — 1, 2, 5, 10 гривен — эти четыре бумажки. Но эти четыре бумажки потенциально вытесняются из денежного обращения монетами и у нас остается всего пять банкнот — 20, 50, 200 и 500 гривен. Пятью банкнотами не очень просто вести денежное обращение. Например, сейчас средняя заработная плата в Киеве около 10 тысяч гривен. Самые ходовые купюры, когда вводилась гривна в 1996 году, были, как в Штатах, двадцатки, а сейчас — 200 гривен (это еще раз доказывает, что мы в 10 раз ушли по масштабу цен с тех пор). Для того, чтобы двухсотками выдать 10 тысяч гривен зарплаты в Киеве, необходима пачка уже из 50 банкнот. Когда денег много, а на самом деле их мало — это признак нестабильных денег. Национальному банку, конечно же, следовало, причем следовало, по моим подсчетам году так в 2011-2012 вводить купюру номиналом 1000 гривен. Мы понимаем, что там есть два аспекта, один художественный — кто же будет изображен на этой купюре. У нас сложно найти национальных героев, чтобы они всех устраивали. Поэтому, когда введут купюру номиналом в 1000 гривен, никто не знает.

National Bank Of Ukraine / flickr.com Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

Еще и психологический эффект нужно учитывать?

— Как только Нацбанк объявит сейчас, что вводит тысячу или, не дай бог, две тысячи, все скажут: «О! Точно станок включили. Гройсман же обещает зарплату 4 100 или 4 200 — вот оно». Понятно, что эти разговоры… Нацбанк точно на себя не хочет брать участия в этом безумии, ему и так хватает. Поэтому никто из членов правления или руководителей департамента не отвечают на вопрос, когда введут купюры в 1000 гривен. Они дают понять, что понимают, что в общем-то надо вводить, но никто не хочет на себя это брать. Даже в момент кризиса и высокой инфляции 2015 года не решились.

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— Нацбанк говорит, что вы утверждаете, что нужно по классическим правилам, как было раньше, при зарплате 3 700, чтобы ее выдать двумя банкнотами, по сути нужно наверное, 2 тысячи запускать в оборот, но мы не будем выпускать купюры большего номинала. У вас большие суммы — так активнее используйте карточки и не нужно с собой таскать чемоданы или упаковки денег. Но тут есть один контраргумент. По оценкам МЭРТ, уровень теневой экономики в Украине составляет 35-37%. Теневая экономика все равно будет работать с наличными деньгами. Вы претендуете, чтобы гривна обслуживала теневую экономику? Претендуете. Значит, в любом случае стоит вопрос о том, что выпуск купюр большего номинала возможен.

Украинское государство признало, с 1996 года масштаб цен изменился по меньшей мере в 10 раз, и если тогда у нас был ряд от 1 копейки до 100 гривен, то сейчас фактически денежное обращение должно быть от 10 копеек до 1000 гривен. Нацбанк к этому начинает двигаться. Фактически мы сейчас находимся в зоне от 5 копеек до 500 гривен, и видим, что монетизация этого ряда показывает постепенное признание Нацбанком факта изменившегося масштаба цен. Это речь не о будущей инфляции, а речь о том, что масштаб цен уже состоялся, и назад цены не вернутся. Поэтому Нацбанк приводит денежное обращение сообразно ценам в магазинам, делая это постепенно.

Так мы постепенно можем и до деноминации дойти.

— Я думаю, что нет. Это сейчас не актуально, лучше бы население переписали. Конечно, приятно жить в стране, в которой, как у нас было в 1996 году, доллар по 1,76 и так далее. ВА принципе, на 10 поделить можно, но у нас нет сейчас разговоров об этом. В принципе, проводить деноминацию можно, когда инфляция 2-3%, и все понимают, что и в ближайшие 10 лет будет такая "тошниловка", ты живешь в стабильности, и Нацбанк говорит, давайте вернемся к нормальному денежному обращению: 1 копейка, а гривна — это большие деньги, 100 гривен — вообще бешеные деньги. Но сейчас вопрос деноминации уж точно не стоит, как и вопрос чеканки 20 гривен, поэтому вопрос деноминации сейчас никем не будет подниматься, да и особо не поднимается.

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