"Укроборонпром" подает в суд на журнал из-за статьи о коррупции

"Укроборонпром"

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Государственный концерт "Укроборонпром" подает в суд на журнал "Новое время" из-за публикации материала о коррупционных схемах в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч заявил о давлении на него после публикации материала о коррупционных схемах, которые используют в обороной промышленности высокопоставленные чиновники, среди которых депутат Рады Сергей Пашинский.

"Считаем публикацию журнала "Новое Время" диверсией против обороноспособности государства. Она наносит репутационный ущерб концерну и нашим международным партнерам. Поэтому принято решение в судебном порядке защитить интересы концерна", — говорится в опубликованном на сайте заявлении концерна.

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Также сообщается, что журналу "Новое время" было предложено опубликовать аргументы концерна относительно журналистского расследования, на что издание ответило отказом.