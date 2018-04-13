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    "Укроборонпром" подает в суд на журнал из-за статьи о коррупции

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    В "Укроборонпроме" сообщаили, что журналу "Новое время" было предложено опубликовать аргументы концерна относительно журналистского расследования, на что издание ответило отказом.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Государственный концерт "Укроборонпром" подает в суд на журнал "Новое время" из-за публикации материала о коррупционных схемах в оборонно-промышленном комплексе.

    Сергей Пашинский. Архивное фото
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    Ранее главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч заявил о давлении на него после публикации материала о коррупционных схемах, которые используют в обороной промышленности высокопоставленные чиновники, среди которых депутат Рады Сергей Пашинский.

    "Считаем публикацию журнала "Новое Время" диверсией против обороноспособности государства. Она наносит репутационный ущерб концерну и нашим международным партнерам. Поэтому принято решение в судебном порядке защитить интересы концерна", — говорится в опубликованном на сайте заявлении концерна.

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    Также сообщается, что журналу "Новое время" было предложено опубликовать аргументы концерна относительно журналистского расследования, на что издание ответило отказом.

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