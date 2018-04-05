Завод "Укроборонпрома" в Черкассах забросали гранатами

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел на территории одного из предприятий в Черкассах, пострадавших нет, предположительно взорвалась граната, которую неизвестный бросил в цех через окно, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, взрыв произошел около 03.00, на место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"На месте происшествия было установлено, что, вероятно, взорвалась граната, которую злоумышленник бросил в середину через окно в один из цехов предприятия. Еще одну гранату, которая не взорвалась, изъяли на территории этого же цеха", — говорится в сообщении. При этом в полиции не уточнили, о каком именно предприятии идет речь.

Пострадавших в результате взрыва нет. Возбуждено дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

В то же время пресс-служба госпредприятия "Укроборонпром" сообщила, что в цех оборонного завода "Фотоприбор" в Черкасах ночью бросили две гранаты РГД-5.

"5 апреля в 2:05 в помещении производственного цеха черкасского ГП "НПК Фотоприбор", входящая в состав ГК "Укроборонпром", зафиксировано срабатывание охраны и взрыв", — говорится в сообщении.

На место происшествия были вызваны представители полиции, СБУ и ГСЧС.

"При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксирована еще одна гранату этого типа, которая не разорвалась из-за невытянутой полностью чеки. В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается", — добавили на предприятии.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин сообщил, что сейчас готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях госконцерна.

Правоохранители пока анализируют найденные доказательства и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. На предприятии не прерывались производственные процессы.

ГП "НПК Фотоприбор" — стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.

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Ранее сообщалось, что военная прокуратура Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" Федора Петрова за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры.