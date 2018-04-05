"Укроборонпром" отреагировал на скандал с закупкой устаревших БМП в Польше

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Госконцерн "Укроборонпром" опроверг обвинения в закупке устаревшей военной техники по завышенным ценам у польской компании Wtorplast, которые появились в СМИ.

Ранее издание "Новое время" написало, что Укроборонпром закупил якобы по завышенным ценам списанные боевые машины пехоты (БМП-1) у польской компании Wtorplast. Журналисты утверждают, что польская компания приобрела эту технику 80-х годов за 20 тысяч евро и перепродала ее Украине за 205 тысяч долларов.

"Информация о том, что компания "Wtorplast" якобы приобрела эти машины за 20 тысяч евро, после чего продала их Украины за 205 тысяч долларов, является сплошной ложью",- говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

В госконцерне подчеркнули, что все закупленные Украиной боевые машины собраны не позднее 2016 года лицензированным предприятием на территории ЕС, прошли соответствующие ремонт и испытания, имеют многолетнюю гарантию. "Утверждения издания "Новое время" о закупке Украиной "списанных машин" является откровенной дезинформацией",- подчеркнули в госконцерне.

При этом в "Укроборонпроме" отметили, что купили технику по цене ниже мировых и чем указано в статье, но отказались называть стоимость приобретения, сославшись на условия контракта. В ведомстве добавили, что боевые машины были технически доработаны, на них установили маскировочное оборудование.

"Утверждение издания "Новое время" о цене на указанные работы в 40 тысяч долларов за единицу также является ложью, ведь реальная стоимость этих работ на предприятии в несколько десятков раз ниже", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на территории одного из предприятий в Черкассах, пострадавших нет, предположительно взорвалась граната, которую неизвестный бросил в цех через окно.