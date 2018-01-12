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    Украина отправила новую партию танков "Оплот" в Таиланд

    (обновлено: )26602
    "Укроборонпром" сообщил, что "Завод имени Малышева" готов приступить к выполнению государственного оборонного заказа на изготовление танков "Оплот" для Вооруженных сил Украины.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. "Завод имени Малышева" отправил в Таиланд партию танков "Оплот", последние по этому контракту боевые машины завод планирует сдать в первом квартале 2018 года, сообщил в пятницу государственный концерн "Укроборонпром".

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    "Последняя в 2017 году партия боевых машин прошла стационарные и полевые испытания, вся продукция была проверена заказчиком, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря отправлена. По контракту с Таиландом заводу Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года", — говорится в сообщении на сайте концерна.

    Также сообщается, что завод готов приступить к выполнению государственного оборонного заказа на изготовление танков "Оплот" для Вооруженных сил Украины.

    В конце минувшего года в СНБО Украины сообщили, что страна в ближайшее время в рамках контракта отправит в Таиланд 13 танков "Оплот", которые изготовило предприятие "Завод Малышева".

    Украина и Таиланд подписали соглашение о поставке 49 боевых танков "Оплот" в сентябре 2011 года. Стоимость всей партии танков, которые должны были быть поставлены в течение 2012-2014 годов, составляет 240 миллионов долларов. Тем не менее Украине удалось поставить первую партию из пяти танков в Таиланд только в феврале 2014 года. Еще пять машин были поставлены в июне 2015 года. Третья партия "Оплотов" была отправлена заказчику в июле 2016 года.

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