Стариков: в "Укроборонпроме" секретность = коррупция

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В госконцерне "Укроборонпром" после смены руководителя проведут независимый финансовый аудит с участием международных аудиторских компаний. Такое решение принял наблюдательный совет концерна. По сообщению пресс-службы "Укроборонпрома", в ходе заседания были одобрены, в том числе техзадания и график финаудита.

Также в среду, 21 февраля, глава "Укрспецэкспорта" Павел Букин был назначен главой концерна "Укроборонпром". Представил его Петр Порошенко. Кандидатуру Павла Букина выбрал наблюдательный совет и утвердил Кабмин. А президент подписал соответствующий указ.

Что изменится в "Укроборонпроме" с новым главой, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Стариков.

Почему сменили главу предприятия?

— Есть очень большая системная ошибка. В принципе, назначили нового руководителя, но если ее не изменить, то он таким же станет Романовым 2.0. Первое — у нас сам сектор оборонной безопасности находится в ручном режиме. И им руководит только один человек, который находится на Банковой. Поэтому все остальные силовые структуры все докладывают ему и т.п. Это самая большая проблема. Второе — сам по себе "Укроборонпром" был создан в 2010-ых годах, но он создан Азаровым. Для чего? Для того, чтобы собрать в свои руки 130 крупнейших оборонных предприятий и с них начать выкачивать деньги. Потому что сам по себе "Укроборонпром" — это вывеска, это надстройка. А 130 предприятий зарабатывают деньги. Те зарабатывают деньги, те платят и "Укроборонпром" заключает контракты внешние по линии военно-технического сотрудничества и собирает очень большую маржу. Так называемые агентские комиссионные, которые в некоторых случаях доходят от 10% до очень много нолей. Если посмотреть в статуте "Укроборонпрома", там в пункте 13 или 14 сфера деятельности его включает от торговли элементами ядерных боеприпасов и тому подобного до торговли ломом цветных металлов, черных металлов, и брильянтами.

В принципе, прошло уже восемь лет, а я так думаю, Романов со своей командой пришел туда с целью, чтобы взять все потоки. Вот почему его сняли. Первое. Сами по себе все основные фонды "Укроборонпрома" — старье, это то, что осталось со времен СССР. Значит, правительство наконец-то поняло в 2016 году, война идет, и разрешило платить не 70% государству от чистых прибылей, а 30%, а остальные деньги направить на обновление основных фондов. Я так понял, что обновления основных фондов не произошло. Второе. Есть замкнутые циклы производства вооружения, потому что у нас же большая проблема в модернизации, в реорганизации, постройке новых вооружений и техники, потому что у нас все вооружение и техника — это техника бывшего СССР. И все комплектующие находятся где? В странах СНГ. Или в России. А с учетом того, что они нам их не продают, надо было построить замкнутый цикл. У нас сейчас, например, большая проблема с лопастями для вертолетов, системами для средства ПВО, средствами авиации. Про патронный завод, я думаю, уже наши бабушки на лавках и то знают, что у нас патронного завода нет. Потому что большая проблема с патронами и снарядами, начиная от номенклатуры от 20 до 152. А после двух взрывов в Калиновке и в Балаклее, вообще, в принципе, это большущая проблема.

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Теперь после давления наших стратегических партнеров вы видите, в принципе, по официальной информации, которая опубликована в "Укроборонпроме", что пришли аудиторы, состоящие из иностранных компаний. Иностранные компании с честным именем. Правильно? Да. И они будут проводить аудит. Когда они проведут аудит, самое главное что? Чтобы перевести номенклатуру наших вооружений на так называемые стандарты НАТО. Чтобы мы перестали выпускать вооружение старое, которое выпускало СССР, и перешли на производство новых видов вооружений — вооружение четвертого поколения.

Этот процесс должен был проходить в 2016 году, но его не было. Потому сейчас будут проводить аудит, чтобы понять, куда шли деньги?

— Опять же, есть системная ошибка. Первое — когда наше военно-политическое руководство ведет переговоры о закупке новых вооружений, например, "Джавелины", или "Барреты", снайперские комплексы, наши партнеры задают вопросы: подождите, вы же "Корсары" хорошие выпускаете, вы выпускаете "Стугны", они нормальные, нужно чуть-чуть доработать. Почему вы сами эти деньги не брали, почему вы не производите свое вооружение? Я понимаю, что "Джавелины" – это политическое решение, я полностью его поддерживаю, потому что как только Америка начнет нам продавать оружие, тут же другие страны нам тоже будут продавать оружие. Кстати, мы торгуем только с поляками и литовцами, больше ни одна страна НАТО нам оружие не продает. И сейчас Канада еще. А больше нам никто ничего не продает, понимаете? Поэтому перевод всего ВПК Украины, который состоит из хороших предприятий, из хорошей инженерно-технического персонала, который еще не уехал на Запад, наш персонал готов создавать новые виды вооружения.

Я хочу сказать еще другое, самое основное, я так думаю, что будет произведена либерализация военного рынка. Потому что у нас 130 предприятий государственных, которые в принципе надо приватизировать, и в США ни одного государственного предприятия нет, которое выпускает оружие. И 150 частных предприятий, которые производят новые виды вооружений, но их не пускают на рынок. И есть у на всего пять спецэкспортеров, всего пять, которые вот получают эти вот агентские комиссионные. И получали в 2016 или в 2017 году два спецэкспортера новые — это "Ленинская кузня" и "Моторсич". Вы сами можете ответить на вопрос, почему именно эти предприятия получили лицензию на продажу вооружений за границу без "Укроборонпрома".

Эта надстройка нам нужна?

— У нас рынок монопольный, "Укроборонпром" — это монополист. А монополист ведет к чему? К тому, о чем мы и говорили перед этим и наконец-то наши власти под жестким давлением наших стратегических партнеров это поняли и наконец-то назначили председателя наблюдательного совета, уважаемого человека — Згуровского, ректора КПИ. То есть, я так понимаю, власть ничего не хочет, им хорошо, они хорошие деньги там получают. Надо провести демонополизацию и дать разрешение, чтобы другие стали спецэкспортерами, и тогда придут к нам инвестиции. И когда придут инвестиции, мы сможем производить новые виды вооружения. Рынок должен оживиться и открыться. Но опять же, это я говорю в общем, но есть определенные секретные сведения, которые раскрывать нельзя. Но это маленькая часть, а не то что делает сейчас "Укроборонпром" — только запросят информацию по подозрению, что они какие-то махинации делают, они говорят: "у нас секретно". Режим секретности они превратили в инструмент для своих экономических махинаций и для коррупции. Вот это надо снять.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что коррупция в "Укроборонпроме" контролируется президентом.

А военный эксперт Олег Жданов в свою очередь отметил, что главу "Укроборонпрома" Порошенко назначает по кумовству, а не профессионализму.