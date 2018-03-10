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    Анастасия Деева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Анастасия Деева
    Уволенная из МВД Деева получила новую должность
    17:21 06.03.2018
    1043
    Анастасия Деева назначена новым директором организации, которая представляет интересы украинцев, живущих с ВИЧ. По словам главы правления, она набрала самый высокий балл.
    Анастасия Деева. Архивное фото
    Аваков сообщил о новом статусе ранее уволенной Деевой
    04:08 28.01.2018
    581
    Ранее уволенная с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева на итоговой коллегии МВД выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечение прав женщин в правоохранительных органах.
    Анастасия Деева
    Уволенная из МВД Деева уже нашла себе новую работу
    13:29 26.01.2018
    1748
    Бывший заместитель министра внутренних дел начала работу в украинском представительстве структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women Ukraine).
    Михаил Саакашвили и Юлия Марушевская
    Поматросили и бросили. Мифические "агенты реформ" и их мифические реформы
    15:25 29.12.2017
    838
    Разрекламированные властями реформы явили украинцам целый десант пламенных преобразователей на должностях с высокими зарплатами, которые после непродолжительной работы ушли с госслужбы, так ничего и не изменив.
    Анастасия Деева
    Уволенная Кабмином Деева отдыхает у океана
    18:34 28.12.2017
    615
    Бывшая заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева отправилась отдыхать к океану.
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Хроника 27 декабря: обмен пленными, биометрия на границе, увольнение Деевой
    09:17 28.12.2017
    375
    Накануне на границе Украины с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль, в Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам, а в супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась самодельная бомба.
    Анастасия Деева
    Аваков отреагировал на уход Деевой
    16:04 27.12.2017
    1585Громкие отставки и назначения в Украине
    По словам главы МВД Арсена Авакова, Деева - молодец, в министерстве она с блеском реализовала все проекты, которые были запланированы.
    Анастасия Деева
    Скандальная заместитель главы МВД Деева уволилась - СМИ
    13:41 27.12.2017
    1821Громкие отставки и назначения в Украине
    Известно, что Анастасия Деева, ставшая заместителем министра внутренних дел в 24 года, уволилась из МВД по собственному желанию.
    Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам евроинтеграции 25-летняя Анастасия Деева посещает занятия по гончарству
    Заместитель Авакова показала, чем занимается в свободное время
    16:33 18.10.2017
    800
    Деева отмечает, что берет индивидуальные уроки и ей очень нравится работать с глиной. На одном из фото горшка, сделанного руками заместителя Авакова, видно инициалы ND - Настя Деева.
    Анастасия Деева
    Молодая заместитель Авакова получает зарплату больше шефа
    11:39 05.10.2017
    5193
    Сумма средств, начисленная Авакову в сентябре, составила 48 532,72 гривны, в том числе премия за август - 5 696,52 гривен, индексация - 116,2 гривен. Материальная помощь в сентябре министру не начислялась и не выплачивались.
    Анастасия Деева
    Замминистра внутренних дел уcтроила скандал в аэропорту
    17:21 03.10.2017
    2050
    По словам замминистра внутренних дел Анастасии Деевой, на стойке регистрации авиакомпании Wizzair ее заставили доплатить за ручной багаж, хотя ранее подобных проблем у нее не возникало.
    Замминистра внутренних дел Анастасия Деева
    МВД: на востоке Украины пропали без вести более тысячи человек
    21:13 28.08.2017
    323Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам замминистра внутренних дел Анастасии Деевой, целью МВД является "налаживание взаимодействия с семьями пропавших без вести, выяснение их потребностей и при наличии ресурсов и законодательства должным образом удовлетворение этих потребностей".
    Анастасия Деева
    Соцсети: скандальный ты наш "лот" - замглавы МВД Деева
    16:56 30.06.2017
    3701
    Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой ушел "с молотка" за 11 миллионов гривен. Однако очень скоро стоимость "лота" заметно уменьшилась… Что же произошло на торгах и как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?
    Анастасия Деева
    Купившая за 11 млн грн завтрак с замглавы МВД отказалась платить
    16:51 29.06.2017
    2050
    После отказа платить 11 млн грн за завтрак с Анастасией Деевой победителем стал следующий участник благотворительного аукциона с предложенной суммой в 10 тыс гривен.
    Анастасия Деева
    Завтрак с замглавы МВД продан за 11 млн гривен
    14:35 29.06.2017
    2168
    Как говорится в сообщении ProZorro, аукцион "Завтрак с Анастасией Деевой" состоялся, победитель поставил 11 миллионов гривен. Но в ProZorro не исключают, что сумма может быть и технической ошибкой.
    Анастасия Деева
    Завтрак с Деевой, в театр - с Бойко: в соцсетях обсудили аукцион украинских чиновниц
    18:59 14.06.2017
    1188
    Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Деевой выставили на торги. Эстафету силовиков подхватили энергетики, подав на аукцион свидание с молодой замминистра энергетики. Как отреагировали на такие "лоты" простые украинцы в соцсетях?
    Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион
    Завтрак с молодой замглавы МВД выставили на аукцион
    14:18 13.06.2017
    1723
    Стартовая цена завтрака с 24-летней Анастасией Деевой - 100 гривен. Средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Бюджет МВД: все уже украдено до нас
    17:27 14.12.2016
    3479
    Глава МВД Арсен Аваков жалуется на нехватку средств, но при этом транжирит бюджетные деньги направо и налево. Масштабы хищений в ведомстве растут.
    Анастасия Деева
    Деева за интенсивность труда получает надбавку в 14 тысяч грн
    16:55 13.12.2016
    1753
    В Министерстве внутренних дел уточнили, что оклад Анастасии Деевой составляет 14 тысяч гривен, надбавка за интенсивность труда в ноябре так же составила 14 тысяч гривен.
    Анастасия Деева
    Просто мы такие детки – мы ранетки. Юные дарования и власть
    14:39 28.11.2016
    1936
    Писать о последних назначениях на высокие государственные должности юных университетских выпускниц я не собирался. Раз такое решение приняло высокое начальство, остается только порадоваться за молодые дарования.
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    Анастасия Деева
    Уволенная из МВД Деева получила новую должность
    17:21 06.03.2018
    1043
    Анастасия Деева назначена новым директором организации, которая представляет интересы украинцев, живущих с ВИЧ. По словам главы правления, она набрала самый высокий балл.
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