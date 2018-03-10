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Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой ушел "с молотка" за 11 миллионов гривен. Однако очень скоро стоимость "лота" заметно уменьшилась… Что же произошло на торгах и как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?