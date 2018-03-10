Ранее уволенная с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева на итоговой коллегии МВД выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечение прав женщин в правоохранительных органах.
Разрекламированные властями реформы явили украинцам целый десант пламенных преобразователей на должностях с высокими зарплатами, которые после непродолжительной работы ушли с госслужбы, так ничего и не изменив.
Накануне на границе Украины с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль, в Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам, а в супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась самодельная бомба.
Сумма средств, начисленная Авакову в сентябре, составила 48 532,72 гривны, в том числе премия за август - 5 696,52 гривен, индексация - 116,2 гривен. Материальная помощь в сентябре министру не начислялась и не выплачивались.
По словам замминистра внутренних дел Анастасии Деевой, целью МВД является "налаживание взаимодействия с семьями пропавших без вести, выяснение их потребностей и при наличии ресурсов и законодательства должным образом удовлетворение этих потребностей".
Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой ушел "с молотка" за 11 миллионов гривен. Однако очень скоро стоимость "лота" заметно уменьшилась… Что же произошло на торгах и как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?
Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Деевой выставили на торги. Эстафету силовиков подхватили энергетики, подав на аукцион свидание с молодой замминистра энергетики. Как отреагировали на такие "лоты" простые украинцы в соцсетях?
Стартовая цена завтрака с 24-летней Анастасией Деевой - 100 гривен. Средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.
Писать о последних назначениях на высокие государственные должности юных университетских выпускниц я не собирался. Раз такое решение приняло высокое начальство, остается только порадоваться за молодые дарования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".