Хроника 27 декабря: обмен пленными, биометрия на границе, увольнение Деевой

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 27 декабря, на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными, Кабмин уволил Анастасию Дееву – скандально известного молодого зама главы МВД Арсена Авакова, а премьер потребовал отставки главы "Укроборонпрома". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обмен пленными

В среду в Украине состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными, Киеву передали 73 человека. При этом сообщалось, что ДНР и ЛНР были переданы 165 и 73 человека соответственно. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Киеву территорию. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

Запуск биометрического контроля на границе

Министерство внутренних дел Украины заявило о начале работы системы биометрического контроля при пересечении границы в аэропортах и при пересечении границы на железнодорожном транспорте. Ранее биометрический контроль в тестовом режиме заработал на всех основных пунктах пропуска на украинско-российской границе, с 1 января он будет введен на постоянной основе.

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Правительство определило приоритеты экспорта Украины до 2021 года

Кабмин Украины на заседании в среду утвердил экспортную стратегию страны до 2021 года, направленную на поддержку украинских экспортеров. В экспортной стратегии Украины до 2021 года определены три задачи – стимулирование инновационного экспорта, развитие услуг по поддержке бизнеса и торговли, направленных на повышение конкурентоспособности экспортеров, а также повышение навыков экспортеров.

Увольнение главы "Укроборонпрома"

Руководитель "Укроборонпрома" Роман Романов написал заявление на увольнение, сообщил в интервью СМИ один из ближайших соратников президента Петра Порошенко. Однако официально эта информация пока не подтверждена. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

Скандальная заместитель главы МВД Деева уволилась

Заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева уволилась. "Дееву уволили по собственному желанию", — сообщил СМИ вице-премьер-министр Павел Розенко. Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года. Ее назначение вызвало скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра.

В Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам

Российского специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера похитили в Киеве, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, Лернер пропал во вторник днем, вечером к правоохранителям с заявлением о похищении обратились его знакомые. Полиция квалифицировала данное событие как "похищение".

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Взрыв в магазине Петербурга

В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. Пострадали в общей сложности 13 человек. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила.

Задержан открывший стрельбу в Москве экс-директор фабрики

В Москве задержали экс-директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова. В среду он, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. Однако бывшие сотрудники утверждают, что на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.

Именно 27 декабря 1831 года Чарльз Дарвин взошел на борт корабля "Бигль", чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции. В этот же день в 2004 году был зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет