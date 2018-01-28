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    Аваков сообщил о новом статусе ранее уволенной Деевой

    (обновлено: )17502
    Ранее уволенная с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева на итоговой коллегии МВД выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечение прав женщин в правоохранительных органах.
    Анастасия Деева. Архивное фото
    l-a-b-a.com

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков в ходе годовой итоговой коллегии сообщил, что уволенная с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева является его советником "на общественных началах", передает "Радио Свобода".

    Анастасия Деева
    styleinsider
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    "Деева сейчас работает советником министра на общественных началах", — сообщил Аваков, пригласив ее на трибуну.

    Деева выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечение прав женщин в правоохранительных органах.

    Напомним, об уходе Деевой из МВД стало известно в конце 2017 года. Анастасия запомнилась в первую очередь провокационными снимками в стиле ню, которые она сделала еще до назначения в министерство. После увольнения Деева успела отдохнуть в Португалии и опубликовать фотографии с берега океана.

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