Аваков сообщил о новом статусе ранее уволенной Деевой

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Глава МВД Арсен Аваков в ходе годовой итоговой коллегии сообщил, что уволенная с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева является его советником "на общественных началах", передает "Радио Свобода".

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"Деева сейчас работает советником министра на общественных началах", — сообщил Аваков, пригласив ее на трибуну.

Деева выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечение прав женщин в правоохранительных органах.

Напомним, об уходе Деевой из МВД стало известно в конце 2017 года. Анастасия запомнилась в первую очередь провокационными снимками в стиле ню, которые она сделала еще до назначения в министерство. После увольнения Деева успела отдохнуть в Португалии и опубликовать фотографии с берега океана.