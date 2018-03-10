Разрекламированные властями реформы явили украинцам целый десант пламенных преобразователей на должностях с высокими зарплатами, которые после непродолжительной работы ушли с госслужбы, так ничего и не изменив.
По словам Юлии Марушевской, увольнению предшествовало пять выговоров, объявление неполного служебного соответствия и заявление об увольнении, когда стало окончательно понятно, что в Киеве никто не собирается реформировать таможню.
Одни откровенно радуются уходу Марушевской, которую многие в Одессе, как и самого Саакашвили, считали популисткой. Другие – откровенно горюют, понимая, что возможен откат реформ, на которые так надеялись в регионе.
На сегодняшний день задача ГФС заключается в том, чтобы найти ответственное руководство для Одесской таможни и в течение 3 месяцев показать, "как быстро можно осуществлять реформы и наполнять госбюджет", заявил глава ГФС Роман Насиров.
Глава Одесской таможни выразила надежду, что правительство подпишет постановление, которое бы позволило запустить пилот таможенной реформы в Одесской области. В противном случае она готова уйти в отставку.
В семье реформатора есть две машины -"Опель Астра" 2008 года и "Мазда-6" 2015 года, а также две квартиры. Одна квартира из них - 71 квадратный метр находится во Львове, вторая- 107 квадратных метров – в Киеве.
Как отмечается, Марушевская подала в суд два иска против Насирова. Одним из нарушений является то, что Насиров с нарушением законодательства проводит конкурс на должности начальников таможенных постов в Одесской таможни.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".