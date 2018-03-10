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    Юлия Марушевская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 54
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    Михаил Саакашвили и Юлия Марушевская
    Поматросили и бросили. Мифические "агенты реформ" и их мифические реформы
    15:25 29.12.2017
    838
    Разрекламированные властями реформы явили украинцам целый десант пламенных преобразователей на должностях с высокими зарплатами, которые после непродолжительной работы ушли с госслужбы, так ничего и не изменив.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Суд закрыл дело в отношении Марушевской
    20:29 20.03.2017
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    Согласно решение Малиновского райсуда Одессы, административное правонарушение в действиях экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской о назначении премии не усматривается.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Марушевская: после задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар
    04:32 18.03.2017
    890Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Бывший глава Одесской таможни Юлия Марушевская предполагает, что с помощью пожара пытались уничтожить некие доказательства участия главы ГФС в коррупционных схемах.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Марушевскую обвиняют в нанесении ущерба Украине почти на 7 млн грн
    18:30 05.03.2017
    640
    Согласно информации, государству нанесен ущерб в сумме 6,92 млн гривен за "сомнительные поручения", которые предусматривали оформление товаров по цене, указанной в контракте.
    Генеральная прокуратура Украины
    ГПУ: обыски в квартире Марушевской не проводились
    20:30 03.03.2017
    94
    Как заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, в пятницу обыски в квартире Юлии Марушевской сотрудниками ГПУ не проводили.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Марушевская сообщила о проведении обысков в своей квартире
    16:58 03.03.2017
    1454Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Параллельно обыски проводятся у Романа Баховского, возглавлявшего Открытое таможенное пространство, сообщила бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    СБУ обвинила Марушевскую в админнарушении из-за премии к 8 Марта
    01:47 09.02.2017
    564
    По словам бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской, давать объяснения в НАПК ее вызвали по ходатайству первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины Павла Демчина.
    Юлия Марушевская и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили: моральный урод Насиров хочет арестовать Марушевскую
    18:48 29.12.2016
    772
    Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашавили обещает в ближайшее время обнародовать "документы по личному участию Насирова в масштабной коррупции".
    Роман Насиров
    Насиров: Марушевская подозревается в занижении цен на товары
    13:19 29.12.2016
    278
    Как заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, после отставки Юлии Марушевской таможенные поступления в Одесской области увеличились на 30% или на 300 млн гривен.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    ГФС уволила подавшую в отставку Марушевскую
    21:39 05.12.2016
    287"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам Юлии Марушевской, увольнению предшествовало пять выговоров, объявление неполного служебного соответствия и заявление об увольнении, когда стало окончательно понятно, что в Киеве никто не собирается реформировать таможню.
    Вывеска Открытое таможенное пространство в одном из залов Морского вокзала в Одессесе
    От печали до радости. Дни открытых дверей на Одесской таможне
    13:58 02.12.2016
    1027
    Одни откровенно радуются уходу Марушевской, которую многие в Одессе, как и самого Саакашвили, считали популисткой. Другие – откровенно горюют, понимая, что возможен откат реформ, на которые так надеялись в регионе.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Суд в Одессе оштрафовал Марушевскую на 510 грн
    13:22 24.11.2016
    458
    Сообщается, что работники управления Гоструда региона еще в конце августа составили на Марушевскую протокол о нарушение трудового законодательства в отношении наемного работника.
    Роман Насиров
    Насиров начал производство для оглашения нового выговора Марушевской
    06:30 15.11.2016
    1187
    По словам самой Юлии Марушевской, после заявления о ее отставке глава Государственной фискальной службы начал дисциплинарное производство для оглашения еще одного выговора.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насиров не принял отставку Марушевской и предъявил ей претензии
    22:48 14.11.2016
    1287"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    На сегодняшний день задача ГФС заключается в том, чтобы найти ответственное руководство для Одесской таможни и в течение 3 месяцев показать, "как быстро можно осуществлять реформы и наполнять госбюджет", заявил глава ГФС Роман Насиров.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Марушевская подала в отставку с поста начальника Одесской таможни
    13:27 14.11.2016
    678"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам самой Юлии Марушевской, причиной ее увольнения стало "нежелание правительства поддерживать реформы". В то же время она заявила, что довольна своей работой на посту начальника таможни.
    Петр Порошенко и Юлия Марушевская в Одессе. Архивное фото
    А вы не любите молоденьких? Недоросли украинской политики
    16:36 11.11.2016
    12031Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    В последнее время в Украине стало своеобразным трендом назначать молодежь на высокие государственные должности. РИА Новости Украина вспоминает истории карьерного взлета самых молодых чиновников.
    Юлия Марушевская и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Марушевская заявила о готовности уйти в отставку
    22:11 07.11.2016
    1259"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Глава Одесской таможни выразила надежду, что правительство подпишет постановление, которое бы позволило запустить пилот таможенной реформы в Одесской области. В противном случае она готова уйти в отставку.
    Юлия Марушевская
    Декларация Марушевской: две иномарки, квартира и 23 тыс грн зарплаты
    15:31 28.10.2016
    744Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В семье реформатора есть две машины -"Опель Астра" 2008 года и "Мазда-6" 2015 года, а также две квартиры. Одна квартира из них - 71 квадратный метр находится во Львове, вторая- 107 квадратных метров – в Киеве.
    Юлия Марушевская
    Одесская таможня: конфликт Марушевская-Насиров и "странные грузины"
    15:20 15.07.2016
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    Никто и ничто не мешало "команде реформаторов" развернуть бурные работы по созданию в Одессе самого прозрачного таможенного пространства.
    Роман Насиров
    Марушевская подала в суд на Насирова
    16:15 13.07.2016
    345
    Как отмечается, Марушевская подала в суд два иска против Насирова. Одним из нарушений является то, что Насиров с нарушением законодательства проводит конкурс на должности начальников таможенных постов в Одесской таможни.
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