Разрекламированные властями реформы явили украинцам целый десант пламенных преобразователей на должностях с высокими зарплатами, которые после непродолжительной работы ушли с госслужбы, так ничего и не изменив.
Саакашвили взял Машу себе в советники, потом назначил заместителем. Дабы придать хрупкой москвичке политический вес, Петр Порошенко, в виде беспрецедентного исключения, вручил гражданке России украинский паспорт.
По словам Михаила Саакашвили, стать советником президента Украины Петра Порошенко Марию Гайдар уговаривали несколько месяцев. Глава государства, по мнению Саакашвили, хочет переманить членов его команды.
Уход замминистра МВД Эки Згуладзе и замглавы Одесской облгосадминистрации Марии Гайдар со своих постов стал лучшим олицетворением провала ставки на иностранных специалистов, которую еще два года назад сделала новая украинская власть.
Накануне в Украине приступила к работе миссия МВФ, ВР провалила законопроект, позволяющий Юрию Луценко возглавить ГПУ, а ВСУ восстановил неприкосновенность нардепа Игоря Мосийчука. В этот же день самолет "Мрия" полетел в первый коммерческий рейс.
Пришедшие под здание Одесской областной администрации родственники погибших бойцов АТО, которым задержали обещанные социальные выплаты, обвиняли во всех проблемах лично Марию Гайдар, курирующую социальные вопросы.
Во вторник активисты "Самообороны Одессы" и местного "Автомайдана" потребовали от Гайдар оставить свою должность и покинуть Украину. Чиновница ответила на эти требования, что уже написала заявление об уходе со своей должности, пишут местные СМИ.
Помощница Гайдар Виктория Сибир рассказала, что "Гайдар продолжит исполнять свои обязанности заместителя председателя облгосадминистрации (ОГА), пока работники юридического отдела ОГА разберутся с трактовкой положений закона Украины "О государственной службе".
В десяти областях Украины бушует непогода - идут снегопады и образовались снежные заносы. В результате ухудшения погодных условий запрещено движение автотранспорта в четырех областях Украины, обесточены более 130 населенных пунктов.
Сообщается, что "председатель ОГА Михеил Саакашвили подписал приказ о назначении Гайдар своим заместителем. Приказом предусмотрено, что Гайдар продолжит заниматься сферами социальной защиты и здравоохранения".
Советник главы Одесской ОГА Мария Гайдар выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и просит обращаться за любой помощью. "Завтрашний день в области объявлен траурным", - отметила она.
Раньше, когда мне было грустно, и кошки скребли на душе, я отчаивался. Некоторые мои знакомые в таких случаях заливали грусть водкой, а самые отчаянные шли в военкомат и просили записать их в какой-нибудь батальон.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".