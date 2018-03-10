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    Мария Гайдар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Михаил Саакашвили и Юлия Марушевская
    Поматросили и бросили. Мифические "агенты реформ" и их мифические реформы
    15:25 29.12.2017
    838
    Разрекламированные властями реформы явили украинцам целый десант пламенных преобразователей на должностях с высокими зарплатами, которые после непродолжительной работы ушли с госслужбы, так ничего и не изменив.
    Мария Гайдар. Архивное фото
    Маша Гайдар: опять вся в белом и уже на Банковой
    17:45 06.04.2017
    2616
    Саакашвили взял Машу себе в советники, потом назначил заместителем. Дабы придать хрупкой москвичке политический вес, Петр Порошенко, в виде беспрецедентного исключения, вручил гражданке России украинский паспорт.
    Лидер Движения новых сил, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили о назначении Гайдар: Порошенко меня боится
    13:27 05.04.2017
    947
    По словам Михаила Саакашвили, стать советником президента Украины Петра Порошенко Марию Гайдар уговаривали несколько месяцев. Глава государства, по мнению Саакашвили, хочет переманить членов его команды.
    Мария Гайдар. Архивное фото
    Мария Гайдар стала советником Порошенко
    09:23 05.04.2017
    1034
    Бывшая российская оппозиционерка и бывший заместитель экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Мария Гайдар стала советницей украинского президента вне штата.
    Мария Гайдар. Архивное фото
    Мария Гайдар решила отказаться от российского гражданства - МВД РФ
    18:17 12.09.2016
    489
    В МВД России сообщили, что "в главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России М.Е. Гайдар, в котором она сообщает "о желании выхода из гражданства России".
    Биометрический загранпаспорт Украины на фоне долларовых купюр
    Полный провал: чем запомнятся Украине чиновники-иностранцы
    08:29 12.05.2016
    2806Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Уход замминистра МВД Эки Згуладзе и замглавы Одесской облгосадминистрации Марии Гайдар со своих постов стал лучшим олицетворением провала ставки на иностранных специалистов, которую еще два года назад сделала новая украинская власть.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Хроника 10 мая: миссия МВФ опять в Украине, провал "закона под Луценко"
    09:29 11.05.2016
    413
    Накануне в Украине приступила к работе миссия МВФ, ВР провалила законопроект, позволяющий Юрию Луценко возглавить ГПУ, а ВСУ восстановил неприкосновенность нардепа Игоря Мосийчука. В этот же день самолет "Мрия" полетел в первый коммерческий рейс.
    Люди в Одессе требуют отставки Марии Гайдар
    Надела кокошник — и в Россию. Одесситы "набросились" на Марию Гайдар 
    17:30 10.05.2016
    68919
    Пришедшие под здание Одесской областной администрации родственники погибших бойцов АТО, которым задержали обещанные социальные выплаты, обвиняли во всех проблемах лично Марию Гайдар, курирующую социальные вопросы.
    Мария Гайдар. Архивное фото
    Мария Гайдар объявила об уходе с должности заместителя Саакашвили
    13:04 10.05.2016
    5238
    Во вторник активисты "Самообороны Одессы" и местного "Автомайдана" потребовали от Гайдар оставить свою должность и покинуть Украину. Чиновница ответила на эти требования, что уже написала заявление об уходе со своей должности, пишут местные СМИ.
    Мария Гайдар. Архивное фото
    Мария Гайдар продолжит работу в Украине, несмотря на новый закон
    19:23 06.05.2016
    523
    Помощница Гайдар Виктория Сибир рассказала, что "Гайдар продолжит исполнять свои обязанности заместителя председателя облгосадминистрации (ОГА), пока работники юридического отдела ОГА разберутся с трактовкой положений закона Украины "О государственной службе".
    Игорь Зварич
    Хроника 17 января: Украину парализовала непогода, судья Зварич на свободе
    09:23 18.01.2016
    603
    В десяти областях Украины бушует непогода - идут снегопады и образовались снежные заносы. В результате ухудшения погодных условий запрещено движение автотранспорта в четырех областях Украины, обесточены более 130 населенных пунктов.
    Мария Гайдар о своем новом назначении. Видео
    Гайдар о своем назначении замом Саакашвили 
    03:04 18.01.2016
    1425Саакашвили в Одессе
    По словам Марии Гайдар, основными направлениями ее деятельности на новом посту будут охрана здоровья и социальная защита населения. а также борьба с коррупцией в данных сферах.
    Мария Гайдар. Архивное фото
    Саакашвили назначил Гайдар своим замом
    09:03 16.01.2016
    564
    Сообщается, что "председатель ОГА Михеил Саакашвили подписал приказ о назначении Гайдар своим заместителем. Приказом предусмотрено, что Гайдар продолжит заниматься сферами социальной защиты и здравоохранения".
    Подсчет голосов в Одессе
    Ночь выборов – Одесса: фальсификации, минирование и переголосование
    13:16 26.10.2015
    413Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Первая ночь подсчета голосов в Одессе прошла относительно спокойно, хотя без эксцессов не обошлось. Эксперты уверены, что массовые нарушения могут стать причиной назначения нового голосования.
    Мария Гайдар. Архивное фото
    Гайдар сообщает, что опережает конкурентов на выборах в Одесский облсовет
    06:55 26.10.2015
    454Местные выборы 2015: итоги
    Советник губернатора Одесской области Мария Гайдар заявила, что данные exit poll дают ей приблизительно 40% голосов, тогда как у ее ближайшего конкурента - 18%.
    Мария Гайдар
    Марии Гайдар запретили присутствовать при подсчете голосов
    01:15 26.10.2015
    486Выборы, кандидаты - скандалы
    По данным exit poll "За честные выборы", действующий мэр Одессы Геннадий Труханов побеждает с 53% голосов, на втором месте - советник губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Александр Боровик.
    Предвыборные продпайки от имени Гайдар
    Гайдар отрицает свою причастность к раздаче продпайков
    15:20 21.10.2015
    277Выборы, кандидаты - скандалы
    По домам жителей Одессы начали разносить пакеты с продуктами и предвыборной агитацией от имени кандидата в депутаты облсовета Марии Гайдар.
    Свеча
    В Одессе 18 октября будет объявлен днем траура
    21:47 17.10.2015
    1467Крушение катера под Одессой
    Советник главы Одесской ОГА Мария Гайдар выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и просит обращаться за любой помощью. "Завтрашний день в области объявлен траурным", - отметила она.
    На Черниговщине отреставрировали и установили памятник Ленину
    Память и беспамятство. Кое-что о декоммунизации в Украине
    14:04 09.10.2015
    7206На металлолом. Украина против советских памятников.
    Раньше, когда мне было грустно, и кошки скребли на душе, я отчаивался. Некоторые мои знакомые в таких случаях заливали грусть водкой, а самые отчаянные шли в военкомат и просили записать их в какой-нибудь батальон.
    Гайдар возглавила женский забег по центру Одессы. Видео
    Гайдар возглавила женский забег по центру Одессы 
    05:25 14.09.2015
    382
    Основная идея подвижной акции — поддержка женщин во всем мире. В забеге приняли участие около 250 участниц. Пятикилометровую дистанцию успешно прошли 113 человек.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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