наверх
26.01.201814:55
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Уволенная из МВД Деева уже нашла себе новую работу

    (обновлено: )78504
    Бывший заместитель министра внутренних дел начала работу в украинском представительстве структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women Ukraine).
    Анастасия Деева
    styleinsider

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева нашла себе новое место работы.

    Напомним, об уходе Деевой из МВД стало известно в конце 2017 года. Анастасия запомнилась в первую очередь провокационными снимками в стиле ню, которые она сделала еще до назначения в министерство.

    Читайте также: Отставка Деевой. МВД покидают лучшие… эти, как их?

    Теперь Деева стала сотрудницей украинского представительства структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women Ukraine).

    "Я так взволнована и горжусь тем, что начала этот проект с удивительной командой UN Women Women Ukraine!", — сообщила Деева в социальных сетях.

    Читайте также: Бес в ребро. Молоденькие помощницы и "боевые" подруги депутатов

    После увольнения Деева успела отдохнуть в Португалии и опубликовать фотографии с берега океана.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает