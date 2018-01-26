Уволенная из МВД Деева уже нашла себе новую работу

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Анастасия Деева нашла себе новое место работы.

Напомним, об уходе Деевой из МВД стало известно в конце 2017 года. Анастасия запомнилась в первую очередь провокационными снимками в стиле ню, которые она сделала еще до назначения в министерство.

Читайте также: Отставка Деевой. МВД покидают лучшие… эти, как их?

Теперь Деева стала сотрудницей украинского представительства структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women Ukraine).

"Я так взволнована и горжусь тем, что начала этот проект с удивительной командой UN Women Women Ukraine!", — сообщила Деева в социальных сетях.

Читайте также: Бес в ребро. Молоденькие помощницы и "боевые" подруги депутатов

После увольнения Деева успела отдохнуть в Португалии и опубликовать фотографии с берега океана.