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    Общество

    Уволенная Кабмином Деева отдыхает у океана

    (обновлено: )24101
    Бывшая заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева отправилась отдыхать к океану.
    Анастасия Деева
    Анастасия Деева, facebook

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Уволенная Кабинетом министров Украины заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева отдыхает в Португалии.

    Анастасия Деева
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    Экс-замминистра выложила фото с отдыха на своей странице в Facebook.

    "Океан бежит по моим венам. Божественное место", — подписала фото Деева.

    Напомним, что Анастасия Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года. Ее назначение вызвало скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра.

    К тому же назначение Деевой на должность было осуществлено с нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.

    После заступления Деевой на пост замминистра в Интернете были опубликованы ее фотографии, сделанные в стиле ню.

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