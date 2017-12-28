Уволенная Кабмином Деева отдыхает у океана

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Уволенная Кабинетом министров Украины заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева отдыхает в Португалии.

Экс-замминистра выложила фото с отдыха на своей странице в Facebook.

"Океан бежит по моим венам. Божественное место", — подписала фото Деева.

Напомним, что Анастасия Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года. Ее назначение вызвало скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра.

К тому же назначение Деевой на должность было осуществлено с нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.

После заступления Деевой на пост замминистра в Интернете были опубликованы ее фотографии, сделанные в стиле ню.