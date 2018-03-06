Уволенная из МВД Деева получила новую должность

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Глава правления организации, которая представляет интересы украинцев, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), Дмитрий Шерембей заявил, что экс-замминистра внутренних дел Анастасия Деева стала новым директором этой организации.

"В результате очень плотной конкуренции самый высокий балл набрала Анастасия Деева. Мы рады приветствовать в нашей команде амбициозного, талантливого и целеустремленного лидера", — написал он на своей странице в Facebook.

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Шерембей также перечислил ближайшие целы организации: "Новая политика в сфере финансирования здравоохранения. Новая политика финансирования НГО государством и донорами. Остановить эпидемии ВИЧ, Туберкулез и Гепатита С. Задать новый стандарт качества работы НГО, стать международной организацией и достигнуть финансовой независимости", — добавил он.

Дима Шерембей/Facebook, 6 марта 2018

Как говорится на сайте, всеукраинская сеть ЛЖВ — крупнейшая пациентская организация в Украине. Она создана и работает для ВИЧ-инфицированных людей, а также пациентов с туберкулезом, гепатитами и представителями ключевых пострадавших групп населения. Вместе с партнерами она активно работает над тем, чтобы остановить эпидемию ВИЧ/СПИДа, гепатита и туберкулеза в Украине.

Об уходе Деевой из МВД стало известно в конце 2017 года. Она запомнилась в первую очередь провокационными снимками в стиле ню, которые сделала еще до назначения в министерство.

В январе Деева сообщила, что стала сотрудницей украинского представительства структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.