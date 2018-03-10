Истинные причины отставки главы госконцерна, если она случится, мог бы озвучить президент, а в целом смена главы "Укроборонпрома" не изменит ситуации на предприятии – нужно менять всю систему, уверены эксперты.
Накануне на границе Украины с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль, в Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам, а в супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась самодельная бомба.
Как отметил генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов, на сегодняшний день есть 10 видов беспилотников. "Сейчас мы поставляем беспилотники инициативным способом", - сказал он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".