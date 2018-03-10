наверх
10.03.201807:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Роман Романов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Здание Укроборонпрома
    Один пишем, два в уме. "Укроборонпром" Романова
    08:55 14.02.2018
    899
    Давно сложилось впечатление, что в украинском ОПК много "лишних денег", поэтому миллионы долларов исчезают налево и направо без серьезных последствий для руководящих "фокусников".
    Руководитель Укроборонпрома Роман Романов. Архивное фото
    Увольнение главы "Укроборонпрома" назвали итогом разборок внутри власти
    12:15 13.02.2018
    315
    По словам Руслана Бортника, увольнение Романа Романова было требованием Владимира Гройсмана - он стал "жертвой разборок внутри власти и стал "крайним" в этих разборках между тремя группами влияния".
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Порошенко уволил Романова с должности главы "Укроборонпрома"
    23:58 12.02.2018
    608
    Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов в понедельник сообщил, что подал заявление об отставке и выразил надежду, что президент удовлетворит его.
    Руководитель Укроборонпрома Роман Романов. Архивное фото
    Глава "Укроборонпрома" заявил об отставке
    22:11 12.02.2018
    771
    Роман Романов сообщил, что принял решение покинуть пост руководителя "Укроборонпрома". Его заявление обнародовано на сайте государственного концерна в понедельник.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Эксперт: "Укроборонпром" - сплошное кумовство
    11:15 02.02.2018
    1144
    Объяснения Романова насчет долгов "Укроборонпрома" по зарплатам подтверждают его беспомощность, потому его нужно как можно скорее убрать с должности, отметил военный эксперт.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Роман Романа Романова с деньгами "Укроборонпрома" завершен
    17:15 29.12.2017
    1263
    Истинные причины отставки главы госконцерна, если она случится, мог бы озвучить президент, а в целом смена главы "Укроборонпрома" не изменит ситуации на предприятии – нужно менять всю систему, уверены эксперты.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Глава "Укроборонпрома" опроверг сообщения об отставке
    18:13 28.12.2017
    78
    Роман Романов опроверг информацию ряда СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Хроника 27 декабря: обмен пленными, биометрия на границе, увольнение Деевой
    09:17 28.12.2017
    375
    Накануне на границе Украины с Россией в тестовом режиме заработал биометрический контроль, в Киеве похитили российского специалиста по криптовалютам, а в супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась самодельная бомба.
    Елена Дьяченко
    Порошенко будет вынужден уволить главу "Укроборонпрома" - Дяченко
    04:51 28.12.2017
    381Громкие отставки и назначения в Украине
    Обвинив Романа Романова в управленческой несостоятельности и коррупции, Гройсман передал "пас" президенту. Об этом в эфире "ГС" заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Глава "Укроборонпрома" написал заявление на увольнение – СМИ
    13:55 27.12.2017
    429Громкие отставки и назначения в Украине
    По словам одного из ближайших соратников президента Петра Порошенко, руководитель "Укроборонпрома" Роман Романов еще несколько недель назад написал заявление на увольнение.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Гройсман потребовал отставки главы "Укроборонопрома"
    12:07 27.12.2017
    538Громкие отставки и назначения в Украине
    "Советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться самостоятельно", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.
    Модернизированный БТР-4 на выставке Укроборонпрома
    "Укроборонпром" сообщил о рекордном доходе в 2017 году
    17:32 22.12.2017
    133
    По словам генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова, в 2017 году предприятие планирует получить доход превышающий 30 миллиардов гривен.
    В Киеве на госпредприятии Антонов представили новый украинский самолет - транспортник Ан-132D.
    Ан-132D заинтересовал иностранных партнеров – "Антонов"
    18:00 26.12.2016
    503
    Глава "Антонов" Роман Романов сообщил, что предприятие получило ряд звонков от потенциальных партнеров из разных уголков мира, которые заинтересовались инновационной новинкой.
    Савченко устроила допрос главе Укроборонпрома по сыну Пашинского
    Савченко устроила "допрос" главе "Укроборонпрома" по сыну Пашинского 
    16:50 23.11.2016
    15038
    Председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский назвал вопросы Надежды Савченко, которые также касались госзакупок, "провокацией".
    ВДВ показали как используют беспилотники в контрбатарейной борьбе
    Турчинов: Украина начала разработку боевых беспилотников
    14:09 26.01.2016
    334
    По словам секретаря СНБО, беспилотные летательные аппараты по заказу "Укроборонпрома" будет разрабатывать госпредприятие "Антонов".
    Флаги Украины и НАТО
    Главная военная тайна Украины: стандарты НАТО против советского ГОСТа
    09:17 24.01.2016
    3692АТО: в предчувствии военного положения.
    Украинские чиновники слабо представляют, что повлечет за собой реальный, а не декларативный переход на стандарты НАТО. Возможно потому, что выполнение их столь же маловероятно, как и советских ГОСТов.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Глава "Укроборонпрома": предприятия концерна разрабатывают новейшие системы ПВО
    09:09 14.01.2016
    1299
    Роман Романов напомнил, что текущий год объявлен годом авиации и систем противовоздушной обороны. При этом он добавил, что в 2016 году информация по этому вопросу будет широко представлена.
    Глава Укроборонпрома Роман Романов возле броневика Дозор во Львове
    "Укроборонпром" против Минобороны: кто кого?
    09:31 30.11.2015
    2245
    Конец прошлой недели ознаменовался выходом в прямой эфир внутренних конфликтов между Государственным концерном "Укроборонпром" и министерством обороны Украины.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Отечественные беспилотники до сих пор не на вооружении ВСУ - "Укроборонпром"
    08:19 28.11.2015
    571Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как отметил генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов, на сегодняшний день есть 10 видов беспилотников. "Сейчас мы поставляем беспилотники инициативным способом", - сказал он.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Оборонное производство выросло на 200-300% - гендиректор "Укроборонпрома"
    06:29 22.10.2015
    773
    По словам Романова, производственные возможности военно-промышленного комплекса уже стали превышать возможности бюджета купить эту технику для Министерства обороны.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Здание Укроборонпрома
    Один пишем, два в уме. "Укроборонпром" Романова
    08:55 14.02.2018
    899
    Давно сложилось впечатление, что в украинском ОПК много "лишних денег", поэтому миллионы долларов исчезают налево и направо без серьезных последствий для руководящих "фокусников".
    Руководитель Укроборонпрома Роман Романов. Архивное фото
    Глава "Укроборонпрома" заявил об отставке
    22:11 12.02.2018
    771
    Роман Романов сообщил, что принял решение покинуть пост руководителя "Укроборонпрома". Его заявление обнародовано на сайте государственного концерна в понедельник.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    Порошенко уволил Романова с должности главы "Укроборонпрома"
    23:58 12.02.2018
    608
    Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов в понедельник сообщил, что подал заявление об отставке и выразил надежду, что президент удовлетворит его.
    Руководитель Укроборонпрома Роман Романов. Архивное фото
    Увольнение главы "Укроборонпрома" назвали итогом разборок внутри власти
    12:15 13.02.2018
    315
    По словам Руслана Бортника, увольнение Романа Романова было требованием Владимира Гройсмана - он стал "жертвой разборок внутри власти и стал "крайним" в этих разборках между тремя группами влияния".
    Все теги

    Персоны