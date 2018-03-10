Военной прокуратурой заявлен иск о взыскании средств в сумме 6,5 млн гривен, а также штрафных санкций в размере 3,3 млн гривен за просрочку изготовления и поставки тактических боевых колесных машин "Дозор-Б" в количестве 10 единиц.
Хозяйственным судом города Киева удовлетворены четыре иска военной прокуратуры Центрального региона Украины и принято решение о взыскании с ГП "Львовский бронетанковый завод" в государственный бюджет Украины 13,7 млн гривен.
"Украинский бронетранспортер "Дозор-Б" начнет серийно поступать в вооруженные силы Украины. Первый контракт заключили госпредприятие "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав "Укроборонпрома".
По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, соответствующее постановление вынес Шевченковский районный суд города Львова. Имя арестованного не указывается, хотя, по данным СМИ, это Александр Остапец.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".