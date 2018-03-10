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    ГП Львовский бронетанковый завод

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Новый цех по производству Дозоров на Львовском бронетанковом заводе
    Львовский бронетанковый завод оштрафовали на 10 млн грн
    20:32 07.08.2017
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    Военной прокуратурой заявлен иск о взыскании средств в сумме 6,5 млн гривен, а также штрафных санкций в размере 3,3 млн гривен за просрочку изготовления и поставки тактических боевых колесных машин "Дозор-Б" в количестве 10 единиц.
    Бронетранспортеры Дозор - Б на Львовском бронетанковом заводе
    Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода
    18:54 20.07.2017
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    Судья Светлана Кушнир сообщила, что Соломенский райсуд Киева принял решение ходатайство удовлетворить и отстранить Романа Тымкива от должности на срок в два месяца.
    Порошенко на Львовском бронетанковом заводе
    Эксперт усомнился в словах Порошенко по поводу производства новых танков
    00:30 16.07.2017
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    На складах Минобороны есть определенный резерв российских танков, модернизацией которых и занимается Львовский бронетанковый завод. Об этом в эфире "ГС" рассказал военный эксперт Игорь Левченко.
    Молоток судьи
    У "Львовского бронетанкового завода" отсудили почти 14 млн грн
    03:38 20.07.2016
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    Хозяйственным судом города Киева удовлетворены четыре иска военной прокуратуры Центрального региона Украины и принято решение о взыскании с ГП "Львовский бронетанковый завод" в государственный бюджет Украины 13,7 млн гривен.
    Бронетранспортеры Дозор - Б на Львовском бронетанковом заводе
    Изготовление украинских бронетранспортеров "Дозор - Б" 
    05:23 18.12.2015
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    "Украинский бронетранспортер "Дозор-Б" начнет серийно поступать в вооруженные силы Украины. Первый контракт заключили госпредприятие "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав "Укроборонпрома".
    Цех по производству Дозоров на Львовском бронетанковом заводе. Архивное фото
    Суд арестовал экс-главу Львовского бронетанкового завода
    15:45 02.10.2015
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    По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, соответствующее постановление вынес Шевченковский районный суд города Львова. Имя арестованного не указывается, хотя, по данным СМИ, это Александр Остапец.
    Новый цех по производству Дозоров на Львовском бронетанковом заводе
    Производство "Дозоров" на Львовском бронетанковом заводе 
    17:22 12.09.2015
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    На Львовском бронетанковом заводе открыли новый цех по серийному изготовлению тактических боевых колесных машин, в том числе бронемашин "Дозор - Б". Сейчас в цехе готовят пять бронемашин.
    Львовский бронетанковый ремонтный завод
    Львовский бронетанковый завод восстановил более 100 единиц военной техники 
    08:41 09.08.2015
    859Демилитаризация Донбасса
    Львовский бронетанковый завод отказывается от международных контрактов и готовит государственный заказ. До конца года на заводе планируют завершить капитальный ремонт еще около 70 машин.
    Бронеавтомобиль Дозор-Б, произведенный ГП Львовский бронетанковый завод
    Броневик "Дозор" представлен во Львове 
    15:28 14.07.2015
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    Новейший бронированный автомобиль изготовил для Вооруженных сил Украины Львовский бронетанковый завод. Машина была представлена гендиректору "Укроборонпрома" Роману Романову.
    Обновленный бронеавтомобиль Дозор-Б
    Обновленный броневик "Дозор-Б" 
    07:53 14.07.2015
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    Во Львове на бронетанковом заводе выпущен и передан на военные испытания бронированный автомобиль "Дозор-Б". Машина была представлена на предприятии в понедельник.
    Во Львове началось серийное производство БТР Дозор-Б
    "Укроборонпром" передал на испытания в армию броневик "Дозор-Б"
    07:15 14.07.2015
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    Обновленный бронеавтомобиль после доработок был передан на военные испытания. При производстве машины Львовский бронетанковый завод учел все замечания и пожелания ВСУ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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