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    производство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Запад грабит Украину каждый день: доказательная база
    10:48 07.03.2018
    1847
    Свободный рынок с ЕС — сказки от грантоедов, которые не работают на защиту украинской экономики, подчеркнул управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
    Бортник: приходится констатировать дефицит ПФ, кризис кадров и производства
    11:14 04.01.2018
    801Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    При сохранении существующих тенденций, скорее всего, размер пенсий в Украине будет уменьшаться, и через какой-то период государство придет к необходимости ответить на вопрос, может ли оно вообще платить пенсии, предостерегает Руслан Бортник.
    ДНР
    В ДНР планируют производство собственных автобусов
    11:15 15.12.2017
    661
    По словам и.о министра промышленности и торговли Алексея Грановского, до конца 2019 - начала 2020 года ДНР начнет производить автобусы, все, кроме шасси, планируется производить на территории республики.
    Ввод в эксплуатацию первых экскаваторов производства ДНР
    В Донецке планируют запустить производство трамваев
    17:04 07.12.2017
    1087
    По информации Минпромторга ДНР, в следующем году планируется начать выпуск собственных трамваев на базе государственного предприятия "Донецкий электротехнический завод".
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    Одесский припортовый завод возобновляет работу
    22:44 29.09.2017
    301
    По словам и.о. директора Одесского припортового завода, председатель правления Сергея Назаренко, завод ориентировочно планирует выйти из ремонта агрегатов карбамида и аммиака 8-10 октября.
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Полиция открыла производство по факту прорыва границы Саакашвили
    02:35 11.09.2017
    473"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По информации полиции, действия Михаила Саакашвили квалифицированы по признакам ч.1 ст.332 УК. За совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
    Порошенко на Львовском бронетанковом заводе
    Эксперт усомнился в словах Порошенко по поводу производства новых танков
    00:30 16.07.2017
    1833
    На складах Минобороны есть определенный резерв российских танков, модернизацией которых и занимается Львовский бронетанковый завод. Об этом в эфире "ГС" рассказал военный эксперт Игорь Левченко.
    Украина подпольно закупает российские комплектующие для военной техники - нардеп. Видео
    ВПК Украины способен обеспечить потребности армии не более, чем на 40% - нардеп 
    05:08 10.06.2017
    619
    Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тычмуук заявил, что Украина не публично закупает различную военную продукцию в России. Украинский военно-промышленный комплекс способен обеспечить потребности армии не более, чем на 40%.
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    МВД возбудило дело в связи с выявлением оружия на базе "Аскера" возле Чонгара
    16:41 13.02.2017
    751ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    По словам советника министра внутренних дел Ильи Кивы, по факту обнаружения оружия возбуждено уголовное производство по статье 263 ("незаконное обращение с оружием").
    Мотор Сич
    "Мотор Сич" сделает двигатель для российско-китайского вертолета - СМИ
    06:15 13.02.2017
    1315Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По информации российских СМИ, украинская "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т.
    DARPA запукает в продажу революционный протез руки. Видео
    Запущен в производство революционный протез руки 
    05:12 25.12.2016
    134
    Разработчики Mobius Bionics сумели привлечь внимание миллионов пользователей. Компания назвала бионический протез в честь главного героя "Звездных войн" Люка Скайуокера.
    Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий
    Холодницкий: по декларациям нардепов открыто 7 производств
    00:59 18.12.2016
    144Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По информации главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, всего открыто 10 производств по информации, изложенной в е-декларациях, среди них 7 нардепов.
    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    НАБУ грозит закрыть производство по заявлениям Онищенко в течение 10 дней
    22:14 17.12.2016
    520Онищенко: новая партия компромата
    По словам заместителя генерального прокурора-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, НАБУ в очередной раз просит Онищенко предоставить все необходимые материалы.
    Матч Динамо - Бешикташ
    УЕФА открыл дело из-за драк фанатов "Динамо" и "Бешикташа"
    15:10 08.12.2016
    146
    Против "Динамо" выдвинуты обвинения в массовых беспорядках, использовании пиротехники, блокировке проходов между секторами и недостаточной организации (отсутствие разделительных барьеров между болельщиками двух команд).
    Блокирование дорог в Закарпатье
    Открыто производство из-за блокирования границы на Закарпатье
    05:59 13.11.2016
    623Бунт на границе: блокирование дорог на Закарпатье
    По информации прокуратуры, завершен осмотр места происшествия (заблокированные КПП "Ужгород" и "Солотвино"), зафиксированы автомобили, которыми заблокированы дороги, устанавливаются личности их владельцев.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов: в Украине начато производство своих ракет
    21:21 07.11.2016
    1745
    По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, в настоящее время восстанавливаются потерянные позиции Украины, как государства, владеющего современными ракетными технологиями.
    Тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), использующиеся на атомных электростанциях
    Украина намерена производить в Казахстане изделия для АЭС
    21:15 20.09.2016
    585Украина в тисках энергозависимости
    Министр энергетики Игорь Насалик заверил, что украинская сторона заинтересована и готова сотрудничать в организации взаимовыгодного производства тепловыделяющих сборок (ТВС) на территории Казахстана.
    ОБСЕ показали новинки украинского ВПК. Видео
    Представителям ОБСЕ показали новинки украинского ВПК 
    01:25 11.09.2016
    4784Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Около 50 представителей 30 государств-участников ОБСЕ и 20 членов Киевской ассоциации военных атташе посетили 169 учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенный в пгт. Десна Черниговской области, сообщает пресс-служба Минобороны.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков допускает серийное производство танка "Азовец"
    13:14 28.11.2015
    2512Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как отметил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, на следующий год закажут несколько машин на одном из предприятий Украины для серийного изготовления, для нужд Нацгвардии и ВСУ.
    Новый цех по производству Дозоров на Львовском бронетанковом заводе
    Производство "Дозоров" на Львовском бронетанковом заводе 
    17:22 12.09.2015
    776
    На Львовском бронетанковом заводе открыли новый цех по серийному изготовлению тактических боевых колесных машин, в том числе бронемашин "Дозор - Б". Сейчас в цехе готовят пять бронемашин.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Запад грабит Украину каждый день: доказательная база
    10:48 07.03.2018
    1847
    Свободный рынок с ЕС — сказки от грантоедов, которые не работают на защиту украинской экономики, подчеркнул управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
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