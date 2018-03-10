При сохранении существующих тенденций, скорее всего, размер пенсий в Украине будет уменьшаться, и через какой-то период государство придет к необходимости ответить на вопрос, может ли оно вообще платить пенсии, предостерегает Руслан Бортник.
По словам и.о министра промышленности и торговли Алексея Грановского, до конца 2019 - начала 2020 года ДНР начнет производить автобусы, все, кроме шасси, планируется производить на территории республики.
По информации полиции, действия Михаила Саакашвили квалифицированы по признакам ч.1 ст.332 УК. За совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тычмуук заявил, что Украина не публично закупает различную военную продукцию в России. Украинский военно-промышленный комплекс способен обеспечить потребности армии не более, чем на 40%.
По словам заместителя генерального прокурора-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, НАБУ в очередной раз просит Онищенко предоставить все необходимые материалы.
Против "Динамо" выдвинуты обвинения в массовых беспорядках, использовании пиротехники, блокировке проходов между секторами и недостаточной организации (отсутствие разделительных барьеров между болельщиками двух команд).
По информации прокуратуры, завершен осмотр места происшествия (заблокированные КПП "Ужгород" и "Солотвино"), зафиксированы автомобили, которыми заблокированы дороги, устанавливаются личности их владельцев.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, в настоящее время восстанавливаются потерянные позиции Украины, как государства, владеющего современными ракетными технологиями.
Около 50 представителей 30 государств-участников ОБСЕ и 20 членов Киевской ассоциации военных атташе посетили 169 учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенный в пгт. Десна Черниговской области, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".