Соцсети о закрытии "Росавы": нет шин - не будет и Майдана

Фото rosava.com

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Два майдана было, третьему не бывать", — пишут украинцы в соцсетях, комментируя очередную горячую новость. Под Киевом вскоре прекратит свою работу крупнейшее в Украине предприятие по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава". Решение о закрытии завода приняли на собрании сами акционеры. А состоялось это собрание буквально на днях — в понедельник, 30 апреля.

По данным СМИ в минувшем году "Росава" получила убытки в 717 миллионов гривен при обороте в 875 миллионов. Выйти "в плюс" предприятию не удавалось несколько лет подряд. Мощности "Росавы" позволяют выпускать до шести миллионов шин в год. Ассортимент предприятия включал более 150 видов шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. В соцсетях закрытие предприятия вызвало весьма неожиданное и шумное обсуждение.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook