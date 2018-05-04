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    Соцсети о закрытии "Росавы": нет шин - не будет и Майдана

    (обновлено: )16140
    В Украине решили закрыть крупнейшее производство автошин. Так решили акционеры предприятия – убытки… Однако в соцсетях весьма шумно обсуждают совсем иную причину. Что же пишут о ликвидации "Росавы" сами украинцы?
    Предприятие по производству шин Росава в Белой Церкви Киевской области
    Фото rosava.com

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Владимир Шульмейстер, экс-первый замминистра инфраструктуры Украины, директор программы Инфраструктура будущего Украинского института будущего
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Два майдана было, третьему не бывать", — пишут украинцы в соцсетях, комментируя очередную горячую новость. Под Киевом вскоре прекратит свою работу крупнейшее в Украине предприятие по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава". Решение о закрытии завода приняли на собрании сами акционеры. А состоялось это собрание буквально на днях — в понедельник, 30 апреля. 

    По данным СМИ в минувшем году "Росава" получила убытки в 717 миллионов гривен при обороте в 875 миллионов. Выйти "в плюс" предприятию не удавалось несколько лет подряд. Мощности "Росавы" позволяют выпускать до шести миллионов шин в год. Ассортимент предприятия включал более 150 видов шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. В соцсетях закрытие предприятия вызвало весьма неожиданное и шумное обсуждение. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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