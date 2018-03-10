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    Аскер (общественная организация)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Сотрудники ФСБ. Архивное фото
    ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму члена движения "Аскер"
    22:24 17.02.2017
    246ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    Российская спецслужба утверждает, что в ходе опроса задержанного выяснилось, что он больше года входил в состав крымскотатарского батальона им. Номана Челибиджихана.
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    Минобороны приглашает участников "Аскера" войти в морскую пехоту
    18:31 13.02.2017
    246ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    По данным пресс-службы Минобороны, об этом шла речь на встрече министра обороны Степана Полторака с депутатом Верховной Рады, одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Рефатом Чубаровым.
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Фотоитоги 13 февраля: оружие "Аскера", "Грэмми" и разрушение плотины в США 
    17:29 13.02.2017
    425ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением оружия на базе организаторов блокады Крыма в Херсонской области, сообщил в понедельник советник министра внутренних дел Украины Илья Кива.
    Олег Жданов
    Решение о зачистке добробата под Чонгаром приняли в МВД - Жданов
    16:53 13.02.2017
    2152ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    Военный эксперт Олег Жданов и специальный корреспондент Максим Бурич в эфире ГС прокомментировали информацию о конфликте между ВСУ и общественной организацией "Аскер" в Херсонской области.
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    МВД возбудило дело в связи с выявлением оружия на базе "Аскера" возле Чонгара
    16:41 13.02.2017
    751ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    По словам советника министра внутренних дел Ильи Кивы, по факту обнаружения оружия возбуждено уголовное производство по статье 263 ("незаконное обращение с оружием").
    Мустафа Джемилев
    Бойцы батальона на границе с Крымом назвали себя "смертниками" - Джемилев
    12:13 07.04.2016
    794Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По словам национального лидера крымскотатарского народа, бойцы добровольческого формирования будут охранять границу и усиливать украинское присутствие в херсонском регионе.
    Блокпост на границе Крыма.
    Дружинники возвращаются? "Аскер" на границе с Крымом
    16:18 28.03.2016
    1814Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам юристов, представители общественного формирования "Аскер" не имеют права на обыски, досмотры и задержания грузов и лиц, пересекающих границу с Крымом. Их функции ограничиваются исключительно наблюдением и контролем действий пограничников.
    Украинские десантники укрепляют позиции на границе Крыма
    Активисты начали патрулировать границу Крыма
    06:28 28.03.2016
    822Новый год - новая энергоблокада Крыма
    По словам главы Генической райгосадминистрации Александра Воробьева, активисты общественной организации "Аскер" должны усилить пограничную и таможенную службу на границе с Крымом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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