По данным пресс-службы Минобороны, об этом шла речь на встрече министра обороны Степана Полторака с депутатом Верховной Рады, одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Рефатом Чубаровым.
По словам юристов, представители общественного формирования "Аскер" не имеют права на обыски, досмотры и задержания грузов и лиц, пересекающих границу с Крымом. Их функции ограничиваются исключительно наблюдением и контролем действий пограничников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".