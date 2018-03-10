Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
В Украине закончился осенний призыв на срочную военную службу, но эта кампания стала самой скандальной со времен возобновленного призыва. Если так пойдет и дальше, не за горами тот день, когда на призывные пункты вообще никто не явится.
Несмотря на рекордный бюджет Минобороны, отсутствие нормативно-правовой базы для реформирования армии и беспрецедентный уровень коррупции, не оставляют надежды на модернизацию и перевооружение ВСУ, считает военный эксперт Олег Жданов.
Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что инициатором преследования наемников должно быть государство, в котором они воевали и были задержаны, при этом для Запада даже самого конфликта в Украине не существует.
В эфире радиостанции Голос столицы военный эксперт Олег Жданов заявил, что заявления главы Генштаба о том, что при наступлении Украина понесет огромные потери, а при обороне - нет, сделаны в поддержку мирного плана Порошенко.
Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что в оборонной сфере государственные деньги вращаются между двумя госучреждениями – "Укроборонпромом" и Минобороны, а украинцев лишают любых механизмов их контролировать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.