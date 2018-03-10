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    Жданов Олег

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 66
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    Олег Жданов
    Жданов: АТО будет прекращено... формально
    10:35 23.02.2018
    665Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Переформатирование АТО в операцию Объединенных сил на ведение боевых действий абсолютно никак не повлияет, отметил военный эксперт.
    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Скрытая война: небоевые потери в ВСУ
    12:57 10.02.2018
    4256
    Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Эксперт: "Укроборонпром" - сплошное кумовство
    11:15 02.02.2018
    1144
    Объяснения Романова насчет долгов "Укроборонпрома" по зарплатам подтверждают его беспомощность, потому его нужно как можно скорее убрать с должности, отметил военный эксперт.
    Призыв на военную службу. Архивное фото
    На холостом ходу. Осенний призыв вылился в катастрофу
    19:24 13.12.2017
    9762
    В Украине закончился осенний призыв на срочную военную службу, но эта кампания стала самой скандальной со времен возобновленного призыва. Если так пойдет и дальше, не за горами тот день, когда на призывные пункты вообще никто не явится.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Жданов: военный бюджет распилили, а весь оборонзаказ у Порошенко
    08:21 11.12.2017
    5926Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Несмотря на рекордный бюджет Минобороны, отсутствие нормативно-правовой базы для реформирования армии и беспрецедентный уровень коррупции, не оставляют надежды на модернизацию и перевооружение ВСУ, считает военный эксперт Олег Жданов.
    Весенний призыв-2017 в Харькове. Архивное фото
    Время отменить обязательный призыв - Жданов
    07:12 28.11.2017
    2268Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Если призывать в армию женщин, то мест в Вооруженных силах Украины не хватит мужчинам, отметил военный эксперт Олег Жданов.
    Олег Жданов
    Летальное вооружение США для Украины: что внутри?
    09:49 21.11.2017
    1120Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Руководство Украины всегда находит причины отказаться, как только заходит разговор о предоставлении летального оружия со стороны США или НАТО, заявил военный эксперт Олег Жданов.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Украина "в упор не видит" иностранных наемников в Донбассе - Жданов
    09:55 14.11.2017
    1110Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что инициатором преследования наемников должно быть государство, в котором они воевали и были задержаны, при этом для Запада даже самого конфликта в Украине не существует.
    Олег Жданов. Архивное фото
    О перевооружении украинской армии и мифах
    10:27 20.10.2017
    1077НАТО: надо или не надо?
    В эфире радиостанции Голос столицы военный эксперт Олег Жданов заявил, что НАТО предоставило Украине оборонный бюллетень перевооружения ВСУ, но он уже 1,5 года лежит в столе у начальника Генштаба.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Эксперт прокомментировал милитаристские высказывания главы Генштаба ВСУ
    22:04 06.10.2017
    1490Донбасс: новое перемирие
    В эфире радиостанции Голос столицы военный эксперт Олег Жданов заявил, что заявления главы Генштаба о том, что при наступлении Украина понесет огромные потери, а при обороне - нет, сделаны в поддержку мирного плана Порошенко.
    Олег Жданов
    Жданов: для введения ЧП в стране могут сжечь еще один склад боеприпасов
    19:45 28.09.2017
    3402Взрывы под Винницей: расследование
    По мнению военного эксперта Олега Жданова, президент Порошенко может с легкостью ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы отсрочить выборы или провести их на ограниченной территории.
    Граница Словения-Хорватия в Европейском союзе
    "Военный Шенген" и его последствия
    11:41 11.09.2017
    683
    Европа стремится к независимости от США, однако вероятность создания собственных вооруженных сил в ЕС на сегодняшний день очень небольшая, считает военный эксперт Олег Жданов.
    Олег Жданов
    Летальное оружие США - это игры политиков
    15:17 29.08.2017
    522Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По мнению военного эксперта Олега Жданова, Украина не испытывает необходимости в поставках летального оружия из Соединенных Штатов.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Техника парада. Показывать на самом деле нечего, одно старье - Жданов
    19:14 23.08.2017
    4549День Независимости и взрыв в центре Киева
    По словам военного эксперта Олега Жданова, среди представленной на Крещатике военной техники практически полностью отсутствуют отечественные образцы.
    Олег Жданов
    Жданов: некачественному украинскому вооружению имя - "Укроборонпром"
    03:39 15.08.2017
    582
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что в оборонной сфере государственные деньги вращаются между двумя госучреждениями – "Укроборонпромом" и Минобороны, а украинцев лишают любых механизмов их контролировать.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Жданов: "Укроборонпром" монополизировал рынок, но страдает качеством
    17:36 14.08.2017
    335
    Государственная машина развалится без коррупционных действий, которые прослеживаются в монополии на производство вооружения, считает эксперт Олег Жданов.
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    Навстречу призыву. Есть отток из ВСУ в связи с АТО — Жданов
    11:40 09.08.2017
    1736
    Призывники не идут в военкоматы с большой охотой, но уклонистов довольно мало, поскольку и процент призывников также небольшой, заявил эксперт Олег Жданов.
    Олег Жданов
    У Украины нет возможности модернизировать имеющуюся авиацию - Жданов
    04:56 08.08.2017
    1237
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что все украинские самолеты ВВС советские, и все производство, включая запчасти, находится в РФ.
    Госконцерн Укроборонпром провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для запуска ракет РС-80
    Термобарическое оружие ВСУ: законность и перспективы
    12:44 31.07.2017
    1533
    Под вопросом остаются сроки, когда военные получат гранатометы в массовом количестве для того, чтобы перевооружить всех гранатометчиков на данную систему, считает военный эксперт Олег Жданов.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Жданов о внеочередном призыве в ВСУ
    09:53 18.07.2017
    2676
    Очередей из желающих служить в ВСУ нет: причина в том, что пакет, который государство предлагает для контрактников, не соответствует реалиям службы, убежден военный эксперт Олег Жданов.
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    Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
    Олег Жданов
    Жданов: АТО будет прекращено... формально
    10:35 23.02.2018
    665
    Переформатирование АТО в операцию Объединенных сил на ведение боевых действий абсолютно никак не повлияет, отметил военный эксперт.
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