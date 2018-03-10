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    ВСУ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 521
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    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Украинским военным не место в соцсетях - экс-замглавы СБУ
    16:10 09.03.2018
    803
    Экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Ягун подчеркнул, что выступает против полного запрета пользования соцсетями, а ограничение должно быть не принудительным, а осознанным.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    Украинский военный погиб в результате обстрелов в Донбассе 8 марта
    06:58 09.03.2018
    226Донбасс: новое перемирие
    Как информирует пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано "три прицельных обстрела опорных пунктов ВСУ". Сообщает о гибели одного военного.
    Ситуация в Донецке
    Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске
    19:31 08.03.2018
    3834Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
    Донбасс. Архивное фото
    Центры психологической поддержки воинов АТО нужно реформировать — Безпальчая
    12:55 07.03.2018
    218Донбасс: новое перемирие
    Психотерапевт Руслана Безпальчая заявила, что информация о том, что 80% воинов АТО имеют проблемы с психикой, не отвечает действительности.
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Обострение в Донбассе, есть погибшие. Сотрудники ОБСЕ покинули зону наблюдения
    23:45 25.02.2018
    983Донбасс: новое перемирие
    По информации Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, команда миссии оставила передовую патрульную базу и вернулась в патрульный центр СММ в населенный пункт Северодонецк.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Силовики заявили об артобстреле своих позиций на луганском направлении
    02:21 24.02.2018
    110Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По предварительной информации штаба АТО, в результате обстрела ополченцев несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Обострение в зоне АТО. ВСУ сообщили о погибшем и раненых на Донбассе
    08:12 22.02.2018
    301Донбасс: новое перемирие
    По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы
    15:33 16.02.2018
    1707Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
    Артем Жовтобрюх 20-летний старший матрос
    СМИ назвали имена и разместили фото всех погибших под Широкино морпехов
    14:22 16.02.2018
    3803
    По информации СМИ, погибли морпехи: матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Архивное фото
    ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области
    13:50 16.02.2018
    1659Донбасс: новое перемирие
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    В интернете показали фото, расстрелянных сослуживцами морпехов в Широкино
    10:21 16.02.2018
    5915
    Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
    Михаил Коваль
    При Януковиче ВСУ не проводили стратегических учений - экс-глава Минобороны
    13:28 15.02.2018
    99Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".
    Санитарный автомобиль Богдан-2251
    Минобороны: выпуск санитарных "Богданов" прекращен
    04:59 11.02.2018
    1525
    По информации Минобороны, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков санитарных автомобилей "Богдан 2251".
    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Скрытая война: небоевые потери в ВСУ
    12:57 10.02.2018
    4255
    Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
    Призывник ВСУ. Архивное фото
    Корнейчук: власть устраивает националистическую клоунаду в армии
    09:29 08.02.2018
    3052Радикальный экстремизм охватил Украину
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, активно заигрывая с ура-патриотами, в руководстве страны планомерно готовятся к предстоящим выборам.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    В Минобороны назвали приоритеты ВСУ в закупке военной техники
    16:58 07.02.2018
    310Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    По словам министра обороны Степана Полторака, приоритетным для ВСУ является закупка противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов.
    Позиции ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    В Донбассе назвали дату масштабного наступления ВСУ
    08:28 07.02.2018
    30077Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    В Донецке заверяют, что планируемый ВСУ блицкриг не принесет украинской стороне ожидаемого результата и в случае вооруженной агрессии в отношении самопровозглашенных республик Донбасса, военнослужащим Украины будет нанесен непоправимый урон.
    Военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ во время учений в Киевской области
    В ВСУ назвали количество контрактников-новобранцев
    16:44 06.02.2018
    183
    В 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30,7 тысячи человек, сообщили в пресс-службе сухопутных войск Вооруженных сил страны.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Финансирование ВСУ: солдаты удивляются мясу в борще
    13:54 05.02.2018
    1307
    Много вопросов в армии возникает с горюче-смазочными материалами — были жалобы, что топливо разбавляется водой. Об этом рассказала советник замминистра обороны Наталья Воронкова.
    Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове
    Из Чернигова: боевые учения на фоне гнилых палаток
    15:16 04.02.2018
    1977
    Палатки для военных, которые должны принять участие в боевых учениях, повреждены и стоят в болоте. Получается, что вместо оружия бойцы должны будут взять в руки лопаты.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    В интернете показали фото, расстрелянных сослуживцами морпехов в Широкино
    10:21 16.02.2018
    5915
    Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Скрытая война: небоевые потери в ВСУ
    12:57 10.02.2018
    4255
    Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
    Ситуация в Донецке
    Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске
    19:31 08.03.2018
    3834
    По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
    Артем Жовтобрюх 20-летний старший матрос
    СМИ назвали имена и разместили фото всех погибших под Широкино морпехов
    14:22 16.02.2018
    3803
    По информации СМИ, погибли морпехи: матрос Артем Жовтобрюх, старший матрос Валерий Литвиненко, младший лейтенант Александр Бурданов и матрос Андрей Новицкий.
    Призывник ВСУ. Архивное фото
    Корнейчук: власть устраивает националистическую клоунаду в армии
    09:29 08.02.2018
    3052
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, активно заигрывая с ура-патриотами, в руководстве страны планомерно готовятся к предстоящим выборам.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Бойня под Широкино: линия фронта посреди казармы
    15:33 16.02.2018
    1707
    Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Архивное фото
    ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области
    13:50 16.02.2018
    1659
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка.
    Санитарный автомобиль Богдан-2251
    Минобороны: выпуск санитарных "Богданов" прекращен
    04:59 11.02.2018
    1525
    По информации Минобороны, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков санитарных автомобилей "Богдан 2251".
    Зона АТО. Все, что осталось от шахты Бутовка
    Обострение в Донбассе, есть погибшие. Сотрудники ОБСЕ покинули зону наблюдения
    23:45 25.02.2018
    983
    По информации Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, команда миссии оставила передовую патрульную базу и вернулась в патрульный центр СММ в населенный пункт Северодонецк.
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Украинским военным не место в соцсетях - экс-замглавы СБУ
    16:10 09.03.2018
    803
    Экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Ягун подчеркнул, что выступает против полного запрета пользования соцсетями, а ограничение должно быть не принудительным, а осознанным.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Обострение в зоне АТО. ВСУ сообщили о погибшем и раненых на Донбассе
    08:12 22.02.2018
    301
    По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    Украинский военный погиб в результате обстрелов в Донбассе 8 марта
    06:58 09.03.2018
    226
    Как информирует пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано "три прицельных обстрела опорных пунктов ВСУ". Сообщает о гибели одного военного.
    Донбасс. Архивное фото
    Центры психологической поддержки воинов АТО нужно реформировать — Безпальчая
    12:55 07.03.2018
    218
    Психотерапевт Руслана Безпальчая заявила, что информация о том, что 80% воинов АТО имеют проблемы с психикой, не отвечает действительности.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Силовики заявили об артобстреле своих позиций на луганском направлении
    02:21 24.02.2018
    110
    По предварительной информации штаба АТО, в результате обстрела ополченцев несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
    Михаил Коваль
    При Януковиче ВСУ не проводили стратегических учений - экс-глава Минобороны
    13:28 15.02.2018
    99
    По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".
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