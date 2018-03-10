По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
По предварительной информации штаба АТО, в результате обстрела ополченцев несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".
По информации Минобороны, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков санитарных автомобилей "Богдан 2251".
Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
По словам министра обороны Степана Полторака, приоритетным для ВСУ является закупка противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов.
В Донецке заверяют, что планируемый ВСУ блицкриг не принесет украинской стороне ожидаемого результата и в случае вооруженной агрессии в отношении самопровозглашенных республик Донбасса, военнослужащим Украины будет нанесен непоправимый урон.
В 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30,7 тысячи человек, сообщили в пресс-службе сухопутных войск Вооруженных сил страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
Верховный главнокомандующий Порошенко уверенно рапортует о сдерживании украинской армией "варваров с Востока", но в самих ВСУ не справляются с внутренними "бытовыми" врагами и поднятием боевого духа бойцов.
По информации Минобороны, было принято решение сформировать три рабочие группы с привлечением представителей всех заинтересованных сторон в целях выработки предложений по устранению выявленных недостатков санитарных автомобилей "Богдан 2251".
По информации штаба АТО, вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. "В результате неосторожного обращения с оружием" погиб один украинский военнослужащий.
По предварительной информации штаба АТО, в результате обстрела ополченцев несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".