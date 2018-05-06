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    Общество

    ВСУ изучают настроение населения юга России

    (обновлено: )28602
    Из технического задания заказа следует, что ВСУ интересует, насколько жители Южного федерального округа России довольны действующей властью, готовы ли они принимать участие в акциях протеста, а также каково их материальное положение.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Центр информационно-психологических операций №72 ВСУ разместил на сайте госзакупок Prozorro тендер на проведение социологического исследования населения юга России.

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    Из технического задания заказа следует, что военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, готовы ли они принимать участие в акциях протеста, а также каково их материальное положение.

    Кроме того, в ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.

    Соцопрос должен содержать не менее 20 групповых дискуссий и 2000 персональных интервью. Планируемые регионы проведения исследования — Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область и Крым.

    Стоимость заказа составляет 1,6 миллиона гривен.

    Ранее командующий Операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что значительные усилия будут направлены на укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе. Будет проведено обязательное дооборудование оборонных сооружений, создание новых укрытий для личного состава и техники ВСУ.

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