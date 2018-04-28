Донбасс, новые обстрелы: это никогда не прекратится

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Двое мирных жителей погибли в результате очередного массированного артиллерийского обстрела Докучаевска 26 апреля. Под удар тяжелого вооружения попали густонаселенные кварталы города, зафиксированы новые разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, из-за повреждений на системах жизнеобеспечения во многих районах произошли сбои с подачей населению света и воды. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики опасаются новых сокрушительных ударов и заявляют о более чем тысяче боеприпасов выпущенных Вооруженными силами Украины за сутки по городам и поселкам Донбасса.

"Сегодня в 15 часов (в четверг, – Авт.) <…> варварскому обстрелу из крупнокалиберной артиллерии и минометов подвергся Докучаевск. По жилому району города выпущено шесть артиллерийских снарядов калибра 152 мм, двадцать мин калибра 120 мм и пять мин калибра 82 мм. В результате обстрела погибли двое мирных жителей – пожилые люди, мужчина 1939 года рождения и женщина 1941 года рождения (супружеская пара, – Авт.)", – заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По сведениям местной администрации в результате ведения огня в Докучаевске повреждена трансформаторная подстанция на водозаборном оборудовании. В результате крупной аварии сотни мирных граждан в некоторых кварталах временно остались без питьевой воды, о точных сроках восстановления водоснабжения пока не известно. Также минометным огнем из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских орудий был уничтожен трактор, который производил в окрестностях Докучаевска вспашку поля перед засевом. Сообщается, что в результате обстрела машинист-тракторист получил ранение средней степени тяжести и был госпитализирован в одну из районных больниц непризнанной ДНР.

Читайте также: Без воды, но с новыми трубами. В ДНР решают проблему водоснабжения

К сожалению, не стихают обстрелы и в других горячих точках Донбасса, причем их интенсивность только растет. В частности, накануне сильным обстрелам снова подвергся печально известный поселок Зайцево на севере Горловки, в результате чего два частных дома сгорели, еще, по меньшей мере, четыре дома полностью уничтожены прямым попаданием снарядов. Несмотря на массированный огонь только по случайному стечению обстоятельств никто из жильцов не пострадал. Вероятно, что в момент удара людей не было дома или они вовремя успели спрятаться в укрытиях.

По информации представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) все уничтоженные домостроения были расположены в непосредственной близости к линии соприкосновения под постоянным стрелковым огнем. По этой причине представители республиканского МЧС не смогли вовремя подъехать к месту пожаров. При этом в администрации Горловки подчеркнули, что окраины города практически ежедневно подвергаются артобстрелам. Так, всего несколько дней назад в Зайцево погиб мирный житель, был полностью уничтожен еще один жилой дом, три дома получили серьезные повреждения.

Добавим, что о резком обострении на линии соприкосновения сторон в Донбассе заявляют и украинские военнослужащие. По данным силовиков 25 апреля ранения различной степени тяжести получили 11 военных. 26 апреля украинская сторона также сообщила о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны ополченцев, в результате которых были ранены минимум четверо украинских солдат.

Читайте также: Авторитет власти упал ниже плинтуса. Эксперты подвели итоги недели

Напомним, что в настоящее время в Донбассе формально действует так называемое "Пасхальное перемирие", договоренность о котором была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы в конце марта в Минске. Несмотря на подписанный документ, перемирие в регионе не наступило, новый режим тишины не продержался и суток. Менее чем за месяц в прифронтовых населенных пунктах зафиксированы тысячи артиллерийских обстрелов, по мирным территориям выпущены тонны различных боеприпасов, практически ежедневно поступает информация о жертвах среди мирного населения и военнослужащих. Новое "перемирие" в Донецке уже называют одним из самых кровавых за все время вооруженного конфликта и очертили его как полностью провальное.