По словам бывшего министра обороны генерала армии Александра Кузьмука, Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности Степана Бандеры и Романа Шухевича, однако украинцам тоже есть что вспомнить.
В Киеве ограбили квартиру бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука. Об этом сообщил сам пострадавший в СМИ. Злоумышленники ограбили квартиру на улице Тургеневской в центре Киева, в которой он проживает с женой более 20 лет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".