наверх
10.03.201815:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Кузьмук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Александр Кузьмук
    Экс-министр обороны Украины пригрозил Польше бунтом заробитчан
    23:17 04.02.2018
    4006Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам бывшего министра обороны генерала армии Александра Кузьмука, Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности Степана Бандеры и Романа Шухевича, однако украинцам тоже есть что вспомнить.
    Экс-министр обороны Александр Кузьмук. Видео
    Кузьмук: чтобы выйти на границу с РФ, придется уничтожить Донецк и Луганск 
    01:54 14.11.2017
    7646
    По словам экс-министра обороны Александра Кузьмука, основные силы самопровозглашенных ДНР-ЛНР расположены в центре Донецка, Луганска, Горловки, Сватово, в которых живут мирные люди.
    Ограбление квартиры экс-министра обороны Кузьмука в Киеве
    Ограбление квартиры экс-министра обороны Кузьмука в Киеве 
    04:32 10.08.2016
    567Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В Киеве ограбили квартиру бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука. Об этом сообщил сам пострадавший в СМИ. Злоумышленники ограбили квартиру на улице Тургеневской в центре Киева, в которой он проживает с женой более 20 лет.
    Александр Кузьмук
    Возбуждено дело в связи с ограблением квартиры экс-главы Минобороны
    12:06 09.08.2016
    909Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В полиции сообщили, что в квартиру Кузьмука воры влезли через окно домашней библиотеки. Общая сумма ущерба устанавливается, открыто уголовное производство по статье "кража".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги