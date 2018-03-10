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В Киеве ограбили квартиру бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука. Об этом сообщил сам пострадавший в СМИ. Злоумышленники ограбили квартиру на улице Тургеневской в центре Киева, в которой он проживает с женой более 20 лет.