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    Александр Мусиенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Граница в Европейском союзе
    "Военный Шенген" НАТО: за и против
    14:57 16.02.2018
    229
    Из-за бюрократии и вопросов финансирования "военный Шенген" НАТО заработает только через два года, как минимум, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Поставки оружия из Канады Украине не нужны из-за коррупции — Мусиенко
    12:51 15.12.2017
    513
    Решение Канады о разрешении экспорта оружия в Украину станет политическим сигналом для других стран, что не следует бояться торговать с Украиной, заявил эксперт.
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Эксперт: армия не будет процветать, пока в экономике - кризис
    09:12 08.12.2017
    191Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Александр Мусиенко считает, что средства, выделяемые на Вооруженные силы Украины в 2018 году, — это бюджет содержания, но никак не развития.
    Разминирование территорий в Донбассе. Архивное фото
    Огромная проблема. Как разминировать Донбасс – мнение эксперта
    08:15 28.10.2017
    540Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что если бы ООН предоставляла бы Украине достаточную помощь по разминированию Донбасса, сейчас бы так остро не стоял этот вопрос.
    ФБР опубликовало фотографии Пентагона, сделанные в день теракта 9/11
    Теракты 11 сентября Европу ничему не научили - эксперт
    17:25 11.09.2017
    136
    Украине необходимо тянуться по уровню защиты национальной безопасности и предотвращению террористических актов не только к США, но и Европе, считает эксперт Александр Мусиенко.
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Военные учения Украины и НАТО становятся все масштабнее - эксперт
    23:22 13.08.2017
    245
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "ГС" отметил, что в НАТО обеспокоены той ситуацией, которая наблюдается в Черноморском регионе.
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Для реинтеграции Донбасса не нужны новые законы - эксперт
    22:59 14.07.2017
    197Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "ГС" напомнил, что международное сообщество руководствуется нормами международного права и Женевских конвенций, поэтому и Украине нужно действовать в их рамках.
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Эксперт: проблема с боеприпасами - не только в утилизации, но и в охране
    23:10 25.03.2017
    108Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Произошедшая в Балаклее ситуация - не первая среди подобных инцидентов. Об этом в эфире "ГС" напомнил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиен
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Процесс обмена пленными в зоне АТО напоминает хаос – Мусиенко
    18:22 03.01.2017
    523Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Эксперт Александр Мусиенко в эфире "ГС" заявил, что в обмене пленными участвуют общественные объединения и волонтерские организации, поэтому процесс получается хаотичным.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Граница в Европейском союзе
    "Военный Шенген" НАТО: за и против
    14:57 16.02.2018
    229
    Из-за бюрократии и вопросов финансирования "военный Шенген" НАТО заработает только через два года, как минимум, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
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