Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что если бы ООН предоставляла бы Украине достаточную помощь по разминированию Донбасса, сейчас бы так остро не стоял этот вопрос.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "ГС" напомнил, что международное сообщество руководствуется нормами международного права и Женевских конвенций, поэтому и Украине нужно действовать в их рамках.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".