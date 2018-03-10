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    боеприпасы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 43
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    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Танки непригодны, боеприпасов — дефицит. Реалии украинской армии
    19:08 14.12.2017
    2980
    Украинская армия, которая, по утверждению главы государства, — одна из сильнейших в Европе, переживает острую нехватку боеприпасов, техника — устарела, а армейские палатки уже непригодны для жизни.
    Военный эксперт Игорь Левченко
    Хранилища боеприпасов: закрыть или лелеять?
    14:12 08.12.2017
    328Взрывы под Винницей: расследование
    Ввиду того, что за короткий срок провести такой огромный комплекс работ по строительству хранилищ малореально, сначала будут выполнены первоочередные необходимые меры, считает Игорь Левченко.
    В Киеве полиция обнаружила тайник с боеприпасами
    В Киеве полиция обнаружила тайник с боеприпасами
    19:51 17.10.2017
    252Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, изъятые оружие и боеприпасы могли использоваться во время митингов возле здания Верховной рады в Киеве, а также для дестабилизации ситуации в стране и провоцировании столкновений.
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    Под Калиновкой нашли более 1,5 тыс взрывоопасных предметов
    13:15 07.10.2017
    67Взрывы под Винницей: расследование
    Согласно информации, специалисты обследовали на наличие взрывоопасных предметов 20,129 тысячи гектаров территории, обнаружили и изъяли 1,527 тысячи взрывоопасных предметов.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Отчет по взрывам в Калиновке: почему виновных не найдут и не накажут
    19:16 05.10.2017
    2643Взрывы под Винницей: расследование
    Во время взрывов на военных складах сгорело больше боеприпасов, чем ВСУ израсходовали за 3 года в АТО. Но реальных виновников этого не накажут – политическая целесообразность важнее, отмечают политические эксперты.
    Бортник: Народный фронт использовал ЧП в Калиновке для атаки на Порошенко. Видео
    Эксперт: "Народный фронт" использовал ЧП под Винницей для атаки на Порошенко 
    02:23 02.10.2017
    317Взрывы под Винницей: расследование
    По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, представители "Народного фронта" не спроста начали раскручивать тему отставки главы Генштаба Муженко в связи с пожаром на складах боеприпасов под Винницей.
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    На сгоревших складах под Винницей продолжаются одиночные взрывы боеприпасов
    04:52 01.10.2017
    425Взрывы под Винницей: расследование
    По информации пресс-службы ГСЧС, 2 октября планируется восстановить учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учреждениях в районе Калиновки Винницкой области.
    Олег Жданов
    Жданов: для введения ЧП в стране могут сжечь еще один склад боеприпасов
    19:45 28.09.2017
    3402Взрывы под Винницей: расследование
    По мнению военного эксперта Олега Жданова, президент Порошенко может с легкостью ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы отсрочить выборы или провести их на ограниченной территории.
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке под Винницей
    Ищем стрелочника. Кого назначат виновным за взрывы в Калиновке
    19:15 28.09.2017
    1165Взрывы под Винницей: расследование
    Прокуратура, Минобороны, Служба безопасности Украины заняты поиском причин и виновных в пожаре на складах под Винницей. Безумные версии, которые успели озвучить многочисленные советники с экспертами, уже отмели. Но до установления истины еще далеко.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Диверсия в Калиновке? Над "вбросами" Банковой уже смеются – Корнейчук
    17:54 28.09.2017
    3473Взрывы под Винницей: расследование
    Власть попытается максимально "замять" тему взрывов на военном складе в Калиновке, а через неделю никто уже и не вспомнит о трагедии, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Руслан Бортник
    Бортник: открытой войны между Аваковым и Порошенко не будет. Пока
    16:38 28.09.2017
    625Взрывы под Винницей: расследование
    По мнению политолога Руслана Бортника, нападки людей из окружения главы МВД на президента Порошенко – ни что иное, как защитная реакция на давление, оказывающееся на Арсена Авакова со стороны команды президента.
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    "Мы не можем уехать, о нас забыли". Страшная поездка в Калиновский район
    15:40 28.09.2017
    2013Взрывы под Винницей: расследование
    Снаряды во дворах, рай для мародеров, забытые жители Павловки, – во время поездки в Винницкую область корреспонденты РИА Новости Украина увидели немало такого, о чем не расскажут провластные СМИ.
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    "Порошенко как всадник апокалипсиса". Тренд дня: Калиновка – версии
    14:55 28.09.2017
    2774Взрывы под Винницей: расследование
    Политические аналитики отмечают, что версия о "заговоре диверсантов" при взрывах в Калиновке провалилась, однако ЧП дает возможность для властей скрыть растраты и заявить о нехватке боеприпасов.
    Видео военного арсенала в Калиновке с дрона
    Беспилотник снял горящие склады боеприпасов под Винницей 
    14:05 28.09.2017
    934Взрывы под Винницей: расследование
    В интернете появилось видео горящих складов боеприпасов под Винницей с высоты птичьего полета. Беспилотник снял трассу, которая находится между Калиновкой, Павловкой и Сальником.
    Ситуация в Калиновке
    Спецкор: жители Винницкой области находят в своих домах снаряды
    13:52 28.09.2017
    358Взрывы под Винницей: расследование
    Несмотря на то, что склады с боеприпасами в Винницкой области продолжают гореть, проезд для возвращения людей уже открыли, сообщила специальный корреспондент Ирина Коваленко.
    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    ЧП под Винницей. Малочисленная охрана и неработающая сигнализация - прокурор
    11:35 28.09.2017
    761Взрывы под Винницей: расследование
    По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, основная проблема происшествия на складах под Винницей - это "кадровая проблема с часовыми военизированной охраны, у которых чрезвычайно низкая зарплата".
    Олег Стариков. Архивное фото
    Военный эксперт: если взрывы продолжатся – на АТО не хватит патронов
    11:12 28.09.2017
    972Взрывы под Винницей: расследование
    Увольнением сотрудников объекта действенных результатов по предотвращению подобных случаев властям не добиться, считает военный эксперт Олег Стариков.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    Генштаб сообщил о масштабах разрушения складов боеприпасов под Винницей
    12:53 27.09.2017
    1497Взрывы под Винницей: расследование
    По словам начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, с помощью беспилотника было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара.
    Утренние взрывы в Калиновке
    Пожар и взрывы на складах под Винницей. Утренняя съемка 
    12:03 27.09.2017
    1340Взрывы под Винницей: расследование
    Четыре школы Винницы не работают из-за пожара на складах боеприпасов, в них временно разместят людей, которых эвакуировали из зоны ЧП, сообщается на сайте Винницкого городского совета.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко созывает военный кабинет из-за пожара на складах под Винницей
    11:33 27.09.2017
    370Взрывы под Винницей: расследование
    По словам президента Петра Порошенко, в военном кабинете примут участие премьер-министр, секретаря СНБО, министр обороны, начальник Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС.
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