По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, изъятые оружие и боеприпасы могли использоваться во время митингов возле здания Верховной рады в Киеве, а также для дестабилизации ситуации в стране и провоцировании столкновений.
Во время взрывов на военных складах сгорело больше боеприпасов, чем ВСУ израсходовали за 3 года в АТО. Но реальных виновников этого не накажут – политическая целесообразность важнее, отмечают политические эксперты.
По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, представители "Народного фронта" не спроста начали раскручивать тему отставки главы Генштаба Муженко в связи с пожаром на складах боеприпасов под Винницей.
Прокуратура, Минобороны, Служба безопасности Украины заняты поиском причин и виновных в пожаре на складах под Винницей. Безумные версии, которые успели озвучить многочисленные советники с экспертами, уже отмели. Но до установления истины еще далеко.
По мнению политолога Руслана Бортника, нападки людей из окружения главы МВД на президента Порошенко – ни что иное, как защитная реакция на давление, оказывающееся на Арсена Авакова со стороны команды президента.
По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, основная проблема происшествия на складах под Винницей - это "кадровая проблема с часовыми военизированной охраны, у которых чрезвычайно низкая зарплата".
По словам начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, с помощью беспилотника было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара.
По словам президента Петра Порошенко, в военном кабинете примут участие премьер-министр, секретаря СНБО, министр обороны, начальник Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".