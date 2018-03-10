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    ГУ МВД в Днепропетровской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В Днепропетровской области появились "натовские" блокпосты
    04:32 06.08.2015
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    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, комплекс состоит из металлической конструкции и корзин, которые заполняются любым строительным материалом - землей, песком, щебнем, глиной, камнями и прочее.
    Тайник с боеприпасами в Днепропетровской области
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    13:42 15.07.2015
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    Как сообщается, все обнаруженное направлено в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы. По предварительной версии, обнаруженные боеприпасы были вывезены из зоны АТО.
    Работник милиции с собакой
    Сумку с боеприпасами нашли на автовокзале в Днепропетровске
    00:23 03.05.2015
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    В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР, принимаются меры для установления владельца найденной спортивной сумки с боеприпасами, отметили в областной милиции.
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    В Днепропетровске погиб подросток, сорвавшись с 30-го этажа
    21:17 25.04.2015
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    19:15 09.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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