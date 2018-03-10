В Генштабе сообщили, что в сборах примут участие более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов страны, для которых подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава.
По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, "украинские войска строго соблюдают режим прекращения огня, зато со стороны противника, даже на определенных для отвода войск участках, не прекращаются обстрелы и провокации".
На основании жалоб военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады Генштаб проведет служебную проверку, рассказали начальник пресс-службы Генерального штаба Владислав Селезнев и волонтер Илья Лысенко.
Петр Порошенко может получить право самостоятельно определять сроки призыва на срочную службу. Военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, зачем президенту нужны такие полномочия.
По словам представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, сейчас на месте работают представители военной службы и правопорядка ВСУ, представители оперативного командования "Восток" из Днепропетровска с целью разобраться в ситуации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".