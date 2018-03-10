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    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 113
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    Глава Генштаба на учениях
    Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше
    20:37 24.02.2018
    1571
    По словам главы Генерального штаба ВСУ, в украинской армии много офицеров с боевым опытом. За последние три года более двух раз поменялись командиры батальонов и бригад.
    Контрактник ВСУ Владимир Балабух (на заднем плане) подозревается в убийстве человека в Киеве
    Генштаб ВСУ: убитый бойцом АТО повар сам спровоцировал конфликт
    17:13 23.02.2018
    3079
    Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олег Грунтковский прокомментировал дело об убийстве бойцом АТО граджанского.
    Виктор Муженко в зоне АТО
    Муженко: кроме Javelin ВСУ вооружат украинскими противотанковыми комплексами
    11:26 23.02.2018
    303Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам главы Генерального штаба украинских вооруженных сил, отечественные комплексы "Корсар" и "Стугна" имеют большую дальность поражения и большие мощности, чем Javelin.
    Российский пограничный наряд проверяет документы у пассажиров автомобиля. Архивное фото
    Украинский военный попросил убежища в России - СМИ
    23:14 24.12.2017
    836
    По данным одного из российских изданий, солдат-контрактник обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца. В Генштабе ВСУ эти сообщения опровергли.
    Артиллерия ВСУ к северу от Дебальцево, 17 февраля 2015 года
    Генштаб ВСУ: Украина в 2018 году нарастит боевые способности армии
    09:39 27.11.2017
    249
    Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в следующем году будет проведено реформирование ВСУ, будут наращиваться оперативные и боевые возможности.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке
    В Генштабе опровергли информацию о химоружии на складах под Винницей
    09:50 27.09.2017
    213Взрывы под Винницей: расследование
    По утверждению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, информация о наличии химического оружия на складах вооружения вооруженных сил Украины в Калиновке не соответствует действительности.
    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Взрывы на складе под Винницей. Генштаб не исключает диверсию
    03:44 27.09.2017
    1018Взрывы под Винницей: расследование
    Руководитель управления по связям с общественностью ГШ Богдан Сеник подчеркнул, что склад был закрытым режимным объектом, "поэтому посторонние люди не могли туда зайти просто так".
    Министерство обороны Украины
    Генштаб собирает руководящий состав для обсуждения обороноспособности
    15:48 21.02.2017
    208
    В Минобороны сообщили, что к проведению оперативного сбора привлекают руководящий состав органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил и оперативных командований.
    Министерство обороны Украины
    РФ нарушила договоренности о силах вблизи границы - Генштаб
    16:50 20.01.2017
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    Как отмечается в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия увеличила численность войск вблизи с украинской границей, несмотря на заявления о планах не делать этого.
    Учебные сборы резервистов оперативного резерва в Харьковской области.
    Учебные сборы резервистов стартовали в Харьковской области
    12:09 17.01.2017
    746
    В Генштабе сообщили, что в сборах примут участие более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов страны, для которых подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава.
    Министерство обороны Украины
    Офицеров запаса, призванных на службу, будут отправлять в боевые части - МО
    09:02 12.01.2017
    880
    В Генштабе подчеркивают, что офицеры запаса не являются "классическими" призывниками рядового состава, однако их будут направлять в Донбасс, если они сами изъявят желание.
    Виктор Муженко
    Муженко заявил о нарушениях перемирия на участках разведения сил в Донбассе
    11:24 30.09.2016
    107Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, "украинские войска строго соблюдают режим прекращения огня, зато со стороны противника, даже на определенных для отвода войск участках, не прекращаются обстрелы и провокации".
    Владимир Талалай
    Талалай о планах на демобилизацию и наборе новых бойцов
    10:59 15.09.2016
    2419Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай в эфире "ГС" сообщил, что осенью на военную службу будет призвано 8 тыс. человек, но о седьмой волне мобилизации речь не идет.
    Турецкое судно в территориальных водах Украины, на котором были захвачены заложники
    Хроника 5 сентября: блокада "Интера", штурм турецкого судна под Одессой, финал G20
    09:22 06.09.2016
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    Накануне под телеканалом "Интер" стартовала бессрочная акция протеста, в киевской больнице застрелили мужчину, а под Одессой спецназ СБУ штурмовал турецкое судно и освободил заложников.
    Подготовка призванных в украинскую армию военнослужащих
    В Генштабе пояснили, почему не будет седьмой волны мобилизации
    09:39 11.08.2016
    3843АТО: в предчувствии военного положения.
    Владислав Селезнев подчеркнул, что у украинской армии достаточно "сил и средств", чтобы противостоять противнику. По его словам, военные способны "эффективно сдерживать агрессию".
    Флаги Украины и НАТО
    Подготовка ВСУ по стандартам НАТО дает ожидаемые результаты – Генштаб
    16:28 03.05.2016
    613АТО: в предчувствии военного положения.
    Глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко завил, что подготовка украинских подразделений по стандартам НАТО "приносит ожидаемые результаты и подтверждает свою эффективность".
    Министерство обороны Украины
    В Киеве убили военнослужащего Генштаба - СМИ
    13:55 26.04.2016
    3997
    Сообщается, что погибший мужчина служил в Генштабе ВСУ. Убийца нанес ему несколько ударов ножом в шею, после чего забрал у жертвы мобильные телефоны и кожаную куртку.
    Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады в здании Николаевской ОГА
    Военная прокуратура и бунт 53-й бригады ВСУ. Опрос экспертов
    07:10 10.02.2016
    3010Накипело. Протесты бойцов АТО, бунт переселенцев в Харькове
    На основании жалоб военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады Генштаб проведет служебную проверку, рассказали начальник пресс-службы Генерального штаба Владислав Селезнев и волонтер Илья Лысенко.
    Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады
    Призыв и мобилизация. В войсках назрел бунт - Жданов
    08:08 09.02.2016
    26044Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Петр Порошенко может получить право самостоятельно определять сроки призыва на срочную службу. Военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, зачем президенту нужны такие полномочия.
    Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады
    На основании протеста бойцов 53 бригады будет проведена служебная проверка
    00:51 09.02.2016
    697Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    По словам представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, сейчас на месте работают представители военной службы и правопорядка ВСУ, представители оперативного командования "Восток" из Днепропетровска с целью разобраться в ситуации.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Контрактник ВСУ Владимир Балабух (на заднем плане) подозревается в убийстве человека в Киеве
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    17:13 23.02.2018
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    Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олег Грунтковский прокомментировал дело об убийстве бойцом АТО граджанского.
    Глава Генштаба на учениях
    Муженко назвал итоги АТО: в армии стало на 50 генералов больше
    20:37 24.02.2018
    1571
    По словам главы Генерального штаба ВСУ, в украинской армии много офицеров с боевым опытом. За последние три года более двух раз поменялись командиры батальонов и бригад.
    Виктор Муженко в зоне АТО
    Муженко: кроме Javelin ВСУ вооружат украинскими противотанковыми комплексами
    11:26 23.02.2018
    303
    По словам главы Генерального штаба украинских вооруженных сил, отечественные комплексы "Корсар" и "Стугна" имеют большую дальность поражения и большие мощности, чем Javelin.
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