Генштаб ВСУ: убитый бойцом АТО повар сам спровоцировал конфликт

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Боец АТО Владимир Балабух, зарезавший мужчину на остановке в Киеве, был спровоцирован, считает начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олег Грунтковский.

Напомним, 10 февраля, после спора на остановке транспорта возле станции метро "Черниговская" Балабух приобрел нож и ударил им своего оппонента в сердце. Погибшим оказался шеф-повар одесского ресторана Руслан Юрченко.

"Данный военнослужащий был спровоцирован, более того, данному военнослужащему был нанесен удар", — заявил Грунтковский на брифинге.

По его словам, через два дня после происшествия Балабух должен был пройти медкомиссию.

Владимир Балабух ранее проходил службу в зоне АТО. Он был приписан к воинской части, расположенной в Белой Церкви (Киевская область). Сослуживцы подозреваемого указывают, что он всегда отличался уравновешенностью и был командиром взвода. По неофициальной информации, проходя лечение Балабух принимал медпрепараты.

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После того, как дело об убийстве военным гражданского лица получило резонанс главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что причиной, толкнувшей военнослужащего на такое преступление, мог быть посттравматический синдром после участия в боевых действиях в зоне АТО в Донбассе.