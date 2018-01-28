В Киеве за поджог монастыря УПЦ МП арестован бывший боец АТО и его товарищ

Фото Facebook Игоря Луценко

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Столичный Шевченковский райсуд арестовал Алексея Шемотюка и Александра Горбаня на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен. Они оба подозреваются в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП.

Напомним, попытка поджечь монастырь произошла 25 января. С места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью.

Об решении суда в воскресенье сообщил народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

"Судья вкатил фактически содержание под стражей — потому что такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся", — считает Луценко.

По его словам, оба подозреваемых по профессии являются архитекторами. Один из них проходил службу в зоне АТО в составе Вооруженных сил Украины в подразделении аэроразведки.

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