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    В Киеве за поджог монастыря УПЦ МП арестован бывший боец АТО и его товарищ

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (40)

    (обновлено: )815200
    Оба подозреваемых по профессии являются архитекторами. Один из них проходил службу в зоне АТО в составе Вооруженных сил Украины в подразделении аэроразведки.
    Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемым в попытке поджога монастыря в Киев
    Фото Facebook Игоря Луценко

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Столичный Шевченковский райсуд арестовал Алексея Шемотюка и Александра Горбаня на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен. Они оба подозреваются в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП.

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    Напомним, попытка поджечь монастырь произошла 25 января. С места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью.

    Об решении суда в воскресенье сообщил народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

    "Судья вкатил фактически содержание под стражей — потому что такие суммы для залога, без помощи посторонних, у подозреваемых вряд ли найдутся", — считает Луценко.

    По его словам, оба подозреваемых по профессии являются архитекторами. Один из них проходил службу в зоне АТО в составе Вооруженных сил Украины в подразделении аэроразведки.

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