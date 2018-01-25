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    Киев

    В Киеве пытались сжечь монастырь

    (обновлено: )46315
    В дежурную часть полиции поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания. Опросив заявителя, правоохранители выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных.
    В Киеве пытались сжечь монастырь
    Пресс-служба Нацполиции Киева

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные мужчины пытались поджечь монастырь. Об этом говорится в сообщении полиции в столице.

    На месте происшествия изъяли бутылки с зажигательной смесью. Начато уголовное производство.

    "Происшествие случилось ночью по улице Владимирской в ​​Шевченковском районе столицы. В дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания.Опросив заявителя, правоохранители выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных", — говорится в сообщении.

    Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

    Ранее радикалы из организации С14 попытались демонтировать помещение храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве, принадлежащем Украинской православной Церкви.

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