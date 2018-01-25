В Киеве пытались сжечь монастырь

Пресс-служба Нацполиции Киева

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные мужчины пытались поджечь монастырь. Об этом говорится в сообщении полиции в столице.

На месте происшествия изъяли бутылки с зажигательной смесью. Начато уголовное производство.

"Происшествие случилось ночью по улице Владимирской в ​​Шевченковском районе столицы. В дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания.Опросив заявителя, правоохранители выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных", — говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее радикалы из организации С14 попытались демонтировать помещение храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве, принадлежащем Украинской православной Церкви.