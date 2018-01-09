В соцсетях пошумели из-за "С14" у Киево-Печерской Лавры

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Такого финала рождественских праздников украинцы не ожидали. В понедельник, 8 января, десятки активистов организации "С14" устроили акцию протеста, заблокировав въезд на территорию Киево-Печерской Лавры. По словам самих собравшихся, протестовать пришли "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Во время акции собравшиеся жгли фаеры и держали плакаты.

Многие пользователи соцсетей особо отметили "толерантность" новой полиции — на месте лаврского митинга новые правоохранители ничем не препятствовали радикалам. А самое интересное, что активисты "С14" намерены продолжить акции, направленные против УПЦ Московского патриархата, и Киево-Печерская лавра будет центральной локацией таких акций. Об этом СМИ рассказал координатор С14 Маркиян Яциняк. В соцсетях и сама Лаврская "блокада" и все последующие заявления, связанные с этим событием, вызвали немалый ажиотаж.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook