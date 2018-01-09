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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях пошумели из-за "С14" у Киево-Печерской Лавры

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (103)

    (обновлено: )74035
    Есть такая древняя традиция – колядовать после Рождества. С какими пожеланиями под стены Киево-Печерской Лавры пришли активисты из националистической организации "С14"? Из-за чего началась блокада святыни и что думают об этом сами украинцы?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Националисты наступают на Лавру: семинаристы ответили пением. Видео
    Страна/Youtube
    Националисты наступают на Лавру: семинаристы ответили пением

    Такого финала рождественских праздников украинцы не ожидали. В понедельник, 8 января, десятки активистов организации "С14" устроили акцию протеста, заблокировав въезд на территорию Киево-Печерской Лавры. По словам самих собравшихся, протестовать пришли "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Во время акции собравшиеся жгли фаеры и держали плакаты.  

    Многие пользователи соцсетей особо отметили "толерантность" новой полиции — на месте лаврского митинга новые правоохранители ничем не препятствовали радикалам. А самое интересное, что активисты "С14" намерены продолжить акции, направленные против УПЦ Московского патриархата, и Киево-Печерская лавра будет центральной локацией таких акций. Об этом СМИ рассказал координатор С14 Маркиян Яциняк. В соцсетях и сама Лаврская "блокада" и все последующие заявления, связанные с этим событием, вызвали немалый ажиотаж.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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