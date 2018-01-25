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    Националисты из С14 заблокировали Союз православных журналистов в Киеве

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    Националистический радикализм крепчает (122)

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    Националистические организации С14, "Традиция и порядок" и "Сокол" ворвались в офис интернет-издания Союз православных журналистов и заблокировали выход из него.
    Члены С14 в офисе Союза православных журналистов
    Фото "Информатор"

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Националистические организации С14, "Традиция и порядок" и "Сокол" заблокировали в четверг офис интернет-издания "Союз православных журналистов" в Киеве и вызвали на место полицию.

    Лидер С14 Евгений Карась рассказал о целях сегодняшней акции: "Сегодня мы пришли на" корпоратив "организации" Союз православных журналистов ". В офисе мы нашли листовки "бойкот Рошен". В принципе бойкот можно делать, но только не "сепарам", потому что это наш Рошен и мы его будем бойкотировать. Также мы обнаружили много литературы, где утверждается, что в Украине идет гражданская война, а также материалы их журналистов об украинском патриарха Филарета, агитационные материалы о "Волынской резне". Фактически мы обнаружили в центре столицы подготовленное "сепарское гнездо ", — цитирует его слова "Информатор".

    Фото "Информатор"
    Листовки с призывом бойкотировать "Рошен", которые хранились в офисе Союза православных журналистов

    На сайте Союза православных журналистов подтверждается, что офис заблокирован: "Члены праворадикальной организации С14 заблокировали офис СПЖ в Киеве. На молодых людях надеты маски. Сейчас у входа в редакцию дежурят приблизительно 10 человек во главе с активистом Евгением Карасем. Праворадикалы сообщили, что намерены "никого не выпускать".

    Смотрите также: Так кто на кого работает? Радикалы из С14 на службе у СБУ

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