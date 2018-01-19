Активисты С14 сорвали в Киеве акцию памяти правозащитников, убитых в Москве

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Активисты из националистической организации С14 сорвали акцию памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна.ua".

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"В Киеве националисты из группировки С14 сорвали антифашистскую акцию памяти правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых неонацистами в Москве в 2009 году", — говорится в сообщении.

Правозащитник Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на Пречистенке сразу после пресс-конференции адвоката.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком прошел митинг ветеранов войны, участников боевых действий, пенсионеров правоохранительных органов с требованием пересчитать пенсии.